Sam Faiers partage un aperçu du magnifique mariage italien d’Ashley Cole avec le mannequin Sharon Canu

SAM Faiers a révélé qu’elle avait assisté au mariage d’Ashley Cole avec le mannequin Sharon Canu en Italie.

L’ex-star de Towie s’est tournée vers les réseaux sociaux pour donner à ses fans un aperçu de l’extravagant bash et de l’hôtel cinq étoiles de Rome.

Instagram/@samanthafaiers

Sam Faiers a révélé un aperçu du magnifique mariage italien d’Ashley Cole[/caption] Instagram/@samanthafaiers

Elle a révélé qu’ils avaient apprécié un déjeuner sur le thème de la pizza avant la cérémonie plus tard dans la soirée[/caption] Instagram/@samanthafaiers

Sam a donné aux fans un aperçu des beaux détails et du dîner avant le mariage[/caption]

Sam, 32 ans, a révélé que l’ancien footballeur anglais et son épouse modèle avaient organisé un vaste dîner avant le mariage à l’extérieur, sur le thème d’une pizzeria.

De longues tables à manger avaient été décorées avec du tissu de nappe vichy rouge et blanc, et des rangées d’herbes en pot et de plants de tomates constituaient les pièces maîtresses uniques.

La star de la télé-réalité a également montré aux fans le magnifique hôtel La Vecchia Posta à Ladispo, où les invités au mariage ont séjourné.

Et elle a remercié Sharon, 30 ans, d’avoir aménagé sa suite qui comprenait une salle de bains richement carrelée.

La star a écrit sur sa photo : « Obsédée par notre salle de bain rose @sharoncanu tu me connais trop bien ! »

Sam a également publié des clichés d’une piscine intérieure qui comportait des baies vitrées donnant sur un mur de château et une cour remplie de chaises longues.

Ashley, ancienne légende d’Arsenal et de Chelsea, a épousé Sharon lors d’une somptueuse cérémonie à Rome, en Italie.

Il a demandé à son ancien coéquipier John Terry d’être l’un de ses huissiers et la légende des Blues s’est même levée au micro pour faire la sérénade à l’heureux couple.

Ashley, 42 ans, et Sharon, qui ont deux enfants ensemble, ont célébré avec leurs amis les plus proches et leur famille.

Ils ont dit « oui » au sommet d’une falaise surplombant la mer avec Sharon portant une robe blanche à épaules dénudées tandis qu’Ashley portait un costume bleu.

Une réception a eu lieu à l’extérieur, avec Ashley et Sharon dansant à travers les rangées de tables avant de faire la fête tard dans la nuit.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2014 quand Ashley a fait un bref passage à Roma.

Instagram/@samanthafaiers

Sam est tombé amoureux de la salle de bain au carrelage rose[/caption] Instagram/@samanthafaiers

Sam a montré le magnifique hôtel où les invités au mariage ont séjourné[/caption] Instagram/@samanthafaiers

Des traiteurs étaient sur place pour servir les pizzas[/caption] Instagram/@samanthafaiers

La star de la télé-réalité a montré le lieu incroyable en photos sur Instagram[/caption] Instagram

Ashley a épousé le mannequin italien Sharon en Italie[/caption]