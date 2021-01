Sam Faiers avait évoqué l’idée d’avoir un troisième bébé – en disant qu’elle attendrait parce que le petit écart d’âge entre ses deux premiers était difficile.

Sam, 30 ans, et son partenaire Paul Knightley partagent déjà Paul, cinq ans, et Rosie, trois ans.

Mais leur famille de quatre personnes pourrait devenir cinq, dit Sam, dès l’année prochaine.

La star de TOWIE a déclaré qu’elle voudrait attendre parce que l’écart d’âge entre Paul et Rosie – moins de deux ans entiers – signifiait qu’ils avaient toujours beaucoup à faire en tant que parents.

Un fan a demandé à Sam lors d'une séance de questions-réponses sur Instagram si elle aimait l'écart entre ses deux.







Elle a répondu avec un cliché de Paul et Rosie partageant un moment adorable alors qu’ils s’étreignaient, écrivant: « Paul et Rosie ont un peu moins de 2 ans d’écart.

«Personnellement, j’ai trouvé tout cela un peu difficile dans les premiers jours alors que j’allaitais Rosie pendant que Paul était encore en couches et voulait beaucoup mon attention.

« Je ne changerais rien pour le monde, mais quand nous en aurons plus, je pense que ce serait peut-être l’année prochaine? Qui sait … @ paulknightley? »







Sam a complété sa réponse avec un emoji d’amour, clin d’œil et souriant.

Des rapports ont émergé en octobre selon lesquels le bébé Knightley numéro trois pourrait être sur les cartes.

Elle et le promoteur immobilier Paul avaient espéré se marier avant son 30e en décembre, après avoir fréquenté pendant six ans, mais la pandémie a jeté une clé dans leurs plans.

Un initié a déclaré à Heat qu’ils envisageaient d’en essayer un tiers après que leurs projets de mariage soient devenus impossibles.

Et Sam a parlé de ses projets de mariage, disant à Lorraine Kelly en 2019: « Cinq ans, deux enfants, deux grands mouvements ensemble, alors j’espère qu’il posera bientôt la question. »







Elle est également reconnaissante que lorsqu’ils se marieront, Paul et Rosie seront assez vieux pour apprécier le grand jour.

« J’aime bien le fait que lorsque nous nous marierons un jour, ils seront un peu plus grands, donc ils s’en souviendront », a-t-elle expliqué.

« Maintenant, ils ne sont plus des bébés et ils grandissent, c’est bon de savoir qu’ils se souviendront que maman et papa se sont mariés. »