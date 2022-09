Sam Faiers baisse les yeux comme elle l’a vu pour la première fois depuis qu’elle a coupé les liens avec Ferne McCann au milieu d’une rangée de notes vocales “gros c ***”

SAMANTHA Faiers avait l’air abattu alors qu’elle restait concentrée sur son téléphone – des heures après avoir mis fin à son amitié avec Ferne McCann.

La star de Mummy Diaries est mêlée à une querelle avec son ex-copain Ferne après que des notes vocales aient circulé sur les réseaux sociaux.

Splash/CLICK NOUVELLES ET MÉDIAS

Sam Faiers baissa les yeux alors qu’elle utilisait son téléphone pour rencontrer des amis[/caption]

Splash/CLICK NOUVELLES ET MÉDIAS

Elle a mis fin à son amitié avec Ferne[/caption]

Splash/CLICK NOUVELLES ET MÉDIAS

La star de télé-réalité a rencontré des amis après son récent drame[/caption]

Splash/CLICK NOUVELLES ET MÉDIAS

Ils ont déjeuné dehors sous le soleil d’automne[/caption]

Sam a été photographié aujourd’hui pour la première fois depuis la révélation de l’éclatement explosif du showbiz.

La voix sur les enregistrements divulgués – prétendument envoyés par Ferne à un tiers – dit: «Sam Faiers est un gros c ***. Ses cuisses sont si grosses et j’avais l’air vraiment maigre aujourd’hui.

La voix dans le message n’est pas confirmée comme étant Ferne.

Les fans ont été choqués par les prétendues révélations, avec des initiés depuis qu’ils ont parlé de la relation difficile du couple.

EN SAVOIR PLUS SUR FERNE MCCANN avoir son mot à dire Le petit ami de Sam Faiers publie un coup énigmatique sur Ferne McCann QUELQUES RÉALITÉS La querelle de Ferne McCann et Sam Faiers expliquée

Une source a déclaré au Sun : Ferne aurait été « jalouse de la vie parfaite de Sam ».

Ils ont dit: «C’est comme si Ferne était jalouse de la perfection de la vie de Sam – elle a la maison, les enfants et le partenaire parfaits, alors qu’il est juste de dire que Ferne a lutté dans le passé.

“Je ne serais pas surpris si c’était la jalousie qui était à l’origine de la rivalité.”

Les représentants de Sam et de Ferne ont été approchés pour commentaires.





Sam et Ferne ont grandi ensemble dans l’Essex et ont ensuite partagé la vedette dans The Only Way Is Essex – mais Sam est parti en 2014 et Ferne a démissionné deux ans plus tard.

Leur amitié est devenue tendue en 2017 lorsque Ferne a lancé sa propre émission de téléréalité, Ferne McCann: First Time Mum, qui a documenté sa grossesse et la naissance de sa fille Sunday, qu’elle partage avec son ex Arthur Collins.

Le lancement du programme est intervenu quelques années après que Sam ait lancé The Baby Diaries, qui a été rapidement suivi par The Mummy Diaries – et des sources affirment que Sam pensait que Ferne la “copiait”.

On pensait que leur rupture s’était terminée en 2018 chez la sœur de Sam, Billie, à Ibiza – comme Ferne est la meilleure amie de Billie, le couple a dû se retrouver face à face.

Depuis les messages divulgués, Sam a mis fin à son amitié de 20 ans avec Ferne.

Hier, la mère de Sam, Suzie, a qualifié la note vocale d ‘”attaque vile”, en disant à ses abonnés [if these are from Ferne]: “Cela a été un choc complet pour moi et ma famille.

En savoir plus sur le soleil TEINDRE POUR J’ai donné à mon canapé une mise à jour moderne en utilisant PAINT LEÇON APPRISE Ma fille a été exclue de l’école pour avoir porté les mauvaises chaussettes – je suis livide

« Ferne a toujours été un membre très proche de notre famille au cours des 20 dernières années.

“Il semble que la note vocale ait été envoyée quelques semaines seulement après que Samantha a accouché en mai.”

fernemccann/Instagram

Ferne McCann a été accusée d’être “jalouse” envers son copain Towie[/caption]

Reportez-vous à la légende

Ferne est la meilleure amie de la sœur de Sam Faiers, Billie[/caption]