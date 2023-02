Sam Faiers admet qu’elle n’a pas dormi dans un lit avec son petit ami Paul depuis SEPT ans

SAM Faiers a révélé que elle et son petit ami Paul n’ont pas partagé un lit seuls depuis sept ans.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex, 32 ans, a déclaré que son fils Paul, sept ans, et sa fille Rosie, cinq ans, dormaient dans la même chambre que leur père.

Instagram

Sam Faiers a révélé qu’elle n’avait pas dormi dans le même lit que Paul depuis sept ans[/caption] Instagram/@samanthafaiers

Mais elle et leur fils de neuf mois, Edward, dorment dans une pièce séparée.

« Paul et moi n’avons pas partagé de lit depuis six ans. Nous sommes toujours dans des pièces séparées », a-t-elle déclaré sur le podcast Parenting Hell.

“Je suis dans la chambre d’amis avec Edward, que j’ai récemment mis dans le lit, mais il est toujours dans la chambre avec juste moi.”

Sam a expliqué qu’elle partageait son lit avec ses enfants depuis leur naissance.

“Avant [youngest child] Edward est arrivé, c’était comme deux et deux – comme un adulte et un enfant », a-t-elle poursuivi.

“Et nous ne nous en sommes jamais sortis.”

Lorsque les hôtes Josh Widdicombe et Rob Beckett ont demandé comment le couple avait réussi à avoir deux autres enfants sans partager un lit, Sam a plaisanté: «Vous devez être inventif, je suppose.

“Cela fonctionne en quelque sorte, mais cela devient un peu trop maintenant.”

Mais Sam a admis que dormir à l’écart de Paul avait ses avantages.

Elle a révélé qu’il était un “oiseau de nuit” et qu’il dormait généralement avec la télévision allumée, avec les faits saillants du football en arrière-plan, alors qu’elle préfère se coucher tôt.

L’année dernière, Sam avait précédemment révélé ses arrangements de sommeil sur le podcast The Billie & Sam.

Elle a dit: «Notre arrangement pour dormir est Paul, avec Paul et Rosie dans le grand lit, puis je suis dans leur chambre avec Edward.

« C’est bien – ce n’est pas trop mal. Je vais le matin pour lever tout le monde pour l’école et le grand Paul est comme suspendu au bout du lit.

“Le lit est empereur – c’est la plus grande taille que vous puissiez obtenir – et Paul a toujours la fin, mais nous y sommes tous tellement habitués maintenant.

« J’ai dit à Paul : ‘Pouvez-vous simplement imaginer si c’était toi et moi dans le lit ensemble ?’ et ce serait tellement bizarre.

« Depuis qu’il a le petit Paul, il va avoir sept ans – jamais. Au cours des sept dernières années, à moins que ce n’ait été une nuit au hasard juste nous deux, nous n’avons jamais été seuls dans le lit.

La mère de trois enfants a insisté sur le fait qu’elle était “d’accord” avec l’arrangement car ils ont des préférences de sommeil différentes.

Instagram

Le partenaire de Sam, Paul, et leurs deux aînés dorment dans une chambre séparée[/caption]