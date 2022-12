Sam et Lydia Dingle écrasés alors que la nouvelle de la mort secoue Emmerdale

SAM et Lydia Dingle doivent faire face à un coup dévastateur à Emmerdale alors qu’une mort secoue la famille.

Ils ont eu des hauts et des bas récemment et les choses ne semblent certainement pas s’améliorer pour Sam et Lydia dans le feuilleton ITV après avoir reçu des nouvelles encore plus bouleversantes.

TVI

Sam et Lydia ont été confrontés à une série de difficultés[/caption]

Les téléspectateurs de l’émission auront vu Sam et Lydia faire face à l’arrivée de leur première petite-fille, Esther, et au refus du fils de Sam, Samson, de faire partie de la vie de sa fille.

Dans le but de l’encourager à passer du temps avec la petite Esther et à apprendre à la connaître, les grands-parents adorés Sam et Lydia ont saisi toutes les occasions de faire connaissance avec la petite malgré une certaine incertitude initiale.

Dans le cadre du processus de liaison, Lydia a proposé à Amelia ses services pour planifier le baptême du petit.

Dans les scènes à venir, Sam et Lydia sont radieux le jour du baptême malgré la nouvelle choc qui s’annonce.

Lydia est déçue par le comportement de Samson car il refuse de l’accompagner à la procédure.

Comme toujours dans les Dales, les choses ne se passent pas exactement comme prévu et Sam et Lydia se retrouvent bientôt à avoir une conversation difficile avec Rhona.

S’étant inquiété pour leurs cochons, le couple a appelé le vétérinaire Rhona pour les aider à les examiner et à leur donner un coup de main.

Le couple a le cœur brisé lorsque Rhona leur dit que leur dernier cochon doit être abattu.

Cette nouvelle déchirante écrase le couple qui est dévasté de devoir dire au revoir à l’animal.