Sam Elliott dans la publicité de Kamala Harris dit aux hommes pour qui voter aux élections

Dans une nouvelle publicité vidéo produite par un ancien groupe républicain anti-Trump, l’acteur Sam Elliott encourage les électeurs à « être un homme et à voter pour une femme ».

Elliott, connu pour ressembler à un cow-boy américain stéréotypé et qui joue dans « The Big Lebowski » et « A Star is Born », parle sur des plans de paysages américains, y compris des fermes et quelqu’un à cheval.

Produit par un groupe « pro-démocratie » Le projet Lincolnla publicité peint le vice-président Kamala Harris comme le candidat avec « plus de courage, plus d’honneur et plus de courage » que l’ancien président Donald Trump.

« Qu’est-ce que tu attends », dit Elliott dans la publicité. « Parce que si c’est le truc des femmes, il est temps d’en finir avec ça. »

La publicité de Sam Elliott soutenant Harris souligne le thème central de la campagne

L’appel viril d’Elliott aux électeurs pour qu’ils soutiennent Harris souligne un thème émergent dans les enjeux de la campagne : le genre.

Même avant que le président Joe Biden ne se retire des élections, l’accès à l’avortement était une question mobilisatrice parmi les femmes de tendance démocrate. Avec Harris comme candidat, l’Amérique se trouve face à sa deuxième opportunité en une décennie d’élire la première femme présidente de l’histoire des États-Unis.

La campagne de Trump s’est attachée à courtiser les jeunes électeurs masculins en se présentant avec des influenceurs comme Adin Ross, Logan Paul et Théo Von. Il a également vanté son soutien au Bitcoin, populaire parmi les jeunes hommes blancs.

Pendant ce temps, le colistier républicain JD Vance a fait l’objet d’un examen minutieux pour ses commentaires sur les « dames chats sans enfants », le colistier démocrate Tim Walz a joué l’angle classique du père, et le mari de Harris, Doug Emhoff, a mis sa carrière entre parenthèses pour faire campagne pour son épouse.

Les sondages montrent un écart entre les sexes parmi les partisans du candidat, Harris étant en tête parmi les femmes et Trump en tête parmi les hommes, un phénomène amplifié chez les jeunes électeurs. Habituellement, plus de femmes votent que d’hommes.

Contributeur : Joey Garrison, Francesca Chambres