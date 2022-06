Sam Eggington: « Que Zysk boxe comme Floyd Mayweather ou combatte comme Mike Tyson, je ferai en sorte de remporter la victoire » | Nouvelles de boxe

Sam Eggington voulait être compagnon. Le problème était qu’il ne pouvait s’empêcher de gagner.

Les compagnons logent semaine après semaine. C’est un salaire régulier, mais on s’attend à ce qu’ils perdent. Sam Eggington, cependant, est quelqu’un qui ne pouvait s’empêcher d’essayer de gagner.

Ancien champion d’Europe et du Commonwealth chez les poids welters, il boxe désormais l’invaincu polonais Przemyslaw Zysk samedi soir, en direct sur Sports du ciel.

Eggington s’attend à ce que le combat de samedi mène à plus d’opportunités



« Je suis seulement devenu compagnon. J’ai entendu dire qu’ils recevaient disons 1 200, 1 500 livres par semaine. Tout cela à l’époque où j’étais. Je faisais pleuvoir avec ça. Tout a fonctionné pour le mieux, c’est une sorte de boule de neige « , a déclaré Eggington Sky Sports Nouvelles.

« J’ai eu quelques coups de titre et ça a fait boule de neige à partir de là. Nous venons de courir avec et nous l’avons apprécié en cours de route. »

Il est un vétéran de plusieurs combats de championnat durs et exténuants. Mais promet qu’il y a plus à venir.

« J’arrive à mon apogée. J’ai 28 ans », a déclaré Eggington. « C’est l’heure de pointe et j’en ai envie. Les chiffres ne se trouvent pas dans le gymnase. Je me sens bien, je me sens fort. Je fais du poids assez confortablement pour le 11e. Je m’amuse.

« J’aurai l’air énorme et j’aurai l’air plus grand [on fight night]. Je vais remplir et je vais être plein d’énergie. »

Eggington a subi sept défaites en 38 combats. Il ne termine pas toujours un concours victorieux, mais il essaie toujours de le faire. C’est ce qui le rend si excitant à regarder.

« Qu’il [Zysk] vient boxer comme Mayweather ou combattre comme Tyson, je crois que j’ai fait tout ce que je pouvais dans le gymnase pour m’assurer de gagner », a déclaré Eggington.

« Laissons cette pesée de côté et un peu de nourriture en moi et ton homme a des ennuis. »

Adam Azim, Eggington et Kariss Artingstall seront tous à l’émission BOXXER Breakthrough samedi soir





Regardez Sam Eggington contre Przemyslaw Zysk, les débuts professionnels de Karriss Artingstall, Adam Azim et bien d’autres en direct sur Sky Sports Action et Sky Sports Main Event ce samedi à 19h.