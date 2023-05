Sam Eggington explose Joe Pigford avec une finition brutale au cinquième tour | Nouvelles de boxe

Sam Eggington, un bagarreur tout-action comme toujours, a fustigé Joe Pigford pour une défaite écrasante par arrêt, le terminant avec une seconde à jouer au cinquième tour.

Pour deux combattants aussi passionnants, ils ont commencé relativement timidement. Eggington a utilisé son jab intelligemment, coupant la tête de Pigford avec et l’enfonçant dans le corps.

Il a apporté des croix droites rapides avec, prenant Pigford au dépourvu et le repoussant.

Image:

La croix droite d’Eggington était une arme dangereuse





La main droite d’Eggington a encore plus troublé Pigford au troisième tour. Il a attrapé l’homme de Southampton sur le côté de la tête. Il a lancé la croix avec une vitesse folle pour perturber Pigford.

L’homme de Birmingham s’est ouvert avec des coups dans la tête avant de se fendre le droit au corps. Pigford est un artiste à élimination directe, mais il était renversé par leurs échanges.

Provocant cependant, Pigford l’a attrapé avec un droit. Mais en rugissant, Eggington l’a secoué avec des crochets de près.

Il a continué sur cet élan en atterrissant sa croix au ras du menton au début du cinquième tour. Pigford l’a attrapé sur une droite quand il l’a jeté, mais ce n’est qu’un succès éphémère.

Eggington se concentra sur la cible. Il a mal vacillé Pigford. L’homme de Southampton, ses yeux semblant vides, ouvrit les bras, essayant de décrocher.

Mais Eggington a martelé en coupant des crochets de près, le berçant avec de lourds coups de poing sans réponse, arrêtant Pigford avec une finition brutale. Il restait peut-être une seconde au tour mais il fallait absolument l’arrêter.

Lee Cutler a été le premier homme de Bournemouth à boxer sur l’affiche au stade Vitality, et la réception joyeuse de son ringwalk était une indication de ce qui attendait Chris Billam-Smith lors de son affrontement principal avec le champion WBO des poids lourds Lawrence Okolie.

Image:

Le favori de sa ville natale, Lee Cuter, a battu Stanley Stannard en 10 rounds





Stannard a cependant boxé calmement de sa position de gaucher pour ouvrir le concours.

Cela a incité Cutler à devenir plus actif. Alors que Stannard commençait à laisser sa croix gauche s’envoler derrière une haute garde, il y avait des indices que l’homme Harby pourrait être dangereux.

Mais même si Cutler s’est fait une entaille à l’œil gauche, il n’a pas laissé cela le déranger.

Il a enroulé un crochet droit au cinquième tour pour déplacer Stannard sur le côté et a commencé à s’imposer.

Stannard a dû battre en retraite et a lancé un crochet gauche sur Cutler juste pour le tenir à l’écart. Le favori local a cependant cinglé Stannard avec de solides coups simples, le laissant avec un gonflement au-dessus de son œil gauche.

Image:

Cutler boxe habilement pour battre Stannard (Photos : Lawrence Lustig/BOXXER)





Cutler était assuré, réussissant un excellent centre et ne précipitant pas son travail. C’est Stannard qui a dû pousser pour trouver le succès, mais cela l’a ouvert aux contre-attaques mesurées de Cutler.

La coupe de l’homme de Bournemouth a commencé à saigner plus librement au septième round. Il a cependant gardé le rythme de son travail et a amené Stannard sur un crochet du gauche.

Ils se sont embrassés pour commencer le 10e et dernier tour et Cutler a continué à boxer intelligemment, montrant son mouvement de tête et envoyant un crochet droit lorsque Stannard a chargé.

Avant que les scores ne soient annoncés, Cutler a grimpé sur un poteau d’angle pour célébrer. Confiant du résultat, Cutler l’a emporté 97-95.