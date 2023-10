Castlevania : Nocturne est làet prêt à inaugurer une nouvelle génération de monstres-tuer des héros et des menaces monstrueuses à tuer. Mais maintenant que Netflix et Animation puissantela dernière entrée de saga d’adaptation de jeux vidéo est en streaming, nous avons parlé à certains membres de l’équipe derrière la série pour en savoir plus sur les plus grands moments de la saison.

Vampires préférés dans les médias | Jacob Anderson et Sam Reid

Tout comme la première saison de son prédécesseur, Nocturne fait beaucoup pour créer beaucoup de promesses pour l’avenir d’ici la fin de ses huit épisodes. jeCela se termine par un indicateur clair et prêt que l’équipe est prête à affronter sans doute les plus emblématiques. Castlevania récit de tous les temps, Symphonie de la nuitcomme Richter et ses alliés se retrouvent renforcés dans les heures les plus sombres par l’arrivée d’un visage familier… enfin, pour nousdu moins, même si nos jeunes héros ne sont pas aussi au courant de leur Castlevania tradition comme le sont les joueurs.

Mais il se passe beaucoup de choses dans Nocturnela première saison de – parmi plusieurs, espérons-le – au-delà de la dernière-minute d’arrivée de le héros de retour Alucard Tepes (Battlestar GalacticaJames Callis de reprenant son rôle du premier Castlevania) pour aider un autre membre du clan Belmont à sortir d’un cauchemar surnaturel. Pour en savoir plus sur certains des plus grands rebondissements et moments de la série, depuis l’histoire largement réaménagée d’Annette au cœur de la révolution haïtienne jusqu’au grand moment de héros de Richter, situé sur le légendaire Castlevania piste de jeu « Divine Bloodlines »– et plus encore, io9 s’est récemment entretenu avec le scénariste de la série Clive Bradley et le co-réalisateur Sam Deats. Découvrez notre interview complète ci-dessous !

Image: Netflix

James Whitbrook, io9 : l’histoire d’Annette et Eduoard s’élargits NocturneLes thèmes révolutionnaires historiques et sociopolitiques de au-delà des luttes de classes en France dans une histoire d’esclavage et de colonialisme. Pouvez-vous me parler un peu de la décision d’explorer son parcours de cette manière et pourquoi il était important de donner à cette version du personnage ce qui devient un noyau clé et sérieux de Nocturnele récit ?

Clive Bradley : Ma réflexion avec Annette était la suivante : Rondo de sang se déroule en 1792, au milieu du R françaisévolution. Alors pourquoi ne pas le régler alors, faire quelque chose du moment où il est réglé ? Et je pense qu’on ne peut pas vraiment comprendre la Révolution française sans connaître un peu la révolution haïtienne (qui a commencé en 1791). Le R françaisL’évolution a aboli l’esclavage – mais une des raisons, probablement la principale, pour laquelle elle l’a fait était que les esclaves l’avaient eux-mêmes aboli dans la colonie française de Saint-Domingue (ou avaient commencé à le faire, Napoléon tenta plus tard de restaurer l’esclavage, mais le peuple de St. Domingue l’a vaincu). Alors, comment pourrions-nous inclure cet élément dans l’histoire ?

Le personnage d’Annette, enfermée dans un château, m’a fait penser à Esmeralda dans Le Bossu de Notre Dame— cette femme extraordinaire qui envahit la France. Faire d’Annette une révolutionnaire de St. Domingue/Haïti sur ce genre de modèle. Cette Annette aurait probablement des racines en Afrique de l’Ouest. J’avais envie d’impliquer des écrivains ayant cet héritage, alors j’ai fait appel à Temi Oh, Testament et Zodwa Nyoni (qui est elle-même originaire du Zimbabwe). Ils ont contribué à développer la magie d’Annette, ses liens avec le dieu ouest-africain Ogun, etc. Plus tard, nous avons eu à bord une conseillère haïtienne, Cécile Accilien, qui nous a aidé sur des aspects historiques et culturels. Nous voulions que ce soit aussi authentique et ancré dans la réalité que possible.

io9 : Je pense que l’une des choses les plus intéressantes à propos de Nocturne C’est ainsi que vous comprenez vraiment le fait que Richter et ses alliés sont, pour la plupart, de très jeunes enfants par rapport à Trevor et Sypha. L’histoire de l’écart générationnel/d’âge devient encore plus importante lorsque Richter rencontre finalement Juste et explore son histoire magique. Qu’est-ce qui vous a poussé à en présenter un autre Castlevania caractère hérité de cette manière ?

Bradley : J’ai juste adoré l’idée du grand-père de Richter comme ce vieil homme amer qui a traversé l’enfer et a perdu sa magie (ce qui au moment de leur rencontre est également vrai pour Richter) – un peu à l’opposé de Richter, ou une image de la façon dont Richter pourrait finir. s’il n’évolue pas vers le héros qu’il doit être. Le personnage du jeu a une histoire tragique, alors je l’ai utilisée. Il semble que le fait qu’ils soient tous des adolescents, tous des enfants soit un aspect très important chez Richter, Maria et Annette. Donc le simple contraste avec cela était une chose importante à explorer.

Sam Déats : Je voulais juste ajouter que Juste est pour moi une inclusion vraiment spéciale dans la série, et Clive l’a amené dans la série d’une manière vraiment géniale qui résonne très bien avec le Castlevania fan en moi. Il n’était pas à l’origine Rondo de sangdepuis Harmonie de la dissonance est sorti beaucoup plus tard, mais il était logique, compte tenu de la période et de l’histoire, qu’il soit présent. Je suis vraiment j’ai hâte que les gens voient comment son personnage évolue !

Image: Netflix

io9 : Bien sûr, cette rencontre mène ensuite à un moment fort de la saison, Richter utilisant sa magie pour se sauver lui-même et Juste. C’est un moment fantastique, et c’est lorsque les fans du jeu ont droit à leur moment musical avec l’apparition de « Divine Bloodline ». Pouvez-vous parler un peu de l’idée de toute cette séquence, non seulement du point de vue de la direction et du personnage pour que Richter vive ce moment, mais aussi de la logistique nécessaire pour l’associer à une pièce aussi emblématique de l’histoire musicale des jeux ?

Débats : En gros, j’avais cette séquence qui se jouait dans ma tête dès le stade de la proposition d’histoire, à l’époque où il s’agissait d’un texte de présentation assez court de l’idée de base. J’ai immédiatement imaginé « Divine Bloodlines » jouant dans ma tête et Richter en éruption avec la Grand-Croix, et tout. J’avais travaillé sur le style de combat de Richter avec sa magie dans ma tête avant même la proposition d’histoire, donc à partir de là, il s’agissait simplement de les solidifier en taquinant son style de combat unique dans le contexte des types d’ennemis auxquels il était confronté.

J’ai chronométré la séquence sur « Divine Bloodlines », mais honnêtement, à l’époque, nous n’étions même pas sûrs d’avoir la chanson. J’étais juste déterminé et j’insistais beaucoup pour conserver cette vision, et heureusement, tout s’est bien passé. la fin. Heureusement, nous n’avons jamais eu besoin de faire un autre morceau de musique pour la séquence. Trey [Toy] et Trevor [Morris, Castlevania’s co-composers] ont pu se plonger directement dans la composition de leur version de « Divine Bloodlines » et en ont livré 1,000%.

Image: Netflix

io9 : Semblable à la première saison du spectacle original, Nocturne se termine sur un cliffhanger : Richter, Maria et leurs alliés en retrait, les plans d’Erzsebet se concrétisent et, bien sûr, le retour d’Alucard taquinant les éléments de l’intrigue de Symphonie de la nuit. Qu’est-ce qui vous a amené à ce genre de parallèle avec la série originale et à la décision de mettre fin à Nocturne où cela se passe-t-il, et quelles ont été les conversations sur le retour d’Alucard à ce moment-là ?

Bradley : La question du design est pour Sam et Adam [Deats]. Pourquoi à ce stade ? Cela rejoint la question du cliffhanger. Une fois que nous avons décidé qu’un cliffhanger était la voie à suivre, eh bien… si vous voulez avoir un cliffhanger, mieux vaut en faire un bon ! Nous savions qu’Alucard allait apparaître à un moment donné, mais cela semblait être le moment idéal pour le faire.

Débats : Il y a donc presque un débat sur le design d’Alucard et sur la question de savoir s’il avait l’intention d’avoir des cheveux blonds pâles ou des cheveux blancs. Symphonie de la nuit basé sur ses illustrations et même sur le sprite de son personnage dans le jeu. Cependant, au moment de le concevoir dans la série originale, j’ai décidé de me pencher vers les cheveux blond pâle afin d’invoquer sa mère, ce qui était approprié à l’histoire. Ses cheveux sont devenus plus saturés pendant l’éclairage/la composition que je ne l’avais jamais imaginé, ce qui était pour moi une frustration constante. Mais même à l’époque, j’avais bricolé l’idée que si nous devions avancer dans le temps, montrer comment le temps a passé en nous penchant davantage vers la direction des cheveux blancs (cela avait aussi l’avantage supplémentaire de ne pas être quelque chose dont nous aurions à nous soucier). devenir sursaturé pendant l’éclairage !).

Nous avons joué avec des looks qui se rapprochaient encore plus du sien. Symphonie de la nuit regarde, mais pour Nocturnenous avons voulu invoquer son SOTN regardez tout en réfléchissant qu’il s’agit d’une version de lui qui est éveillée et qui se bat depuis 300 ans – un peu plus usée par le combat – et qui apparaît également dans l’histoire plus tôt que lui dans SOTN. En tant que fan, j’aime le fait que nous puissions développer les relations entre ces personnages d’une manière directe et significative.

Castlevania : Nocturne est maintenant diffusé sur Netflix.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who