L’entraîneur-chef des 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, a suffisamment apprécié le quart-arrière de réserve Sam Darnold pour permettre au produit de l’USC de concourir pour le temps en tant que titulaire l’été dernier alors que Brock Purdy revenait d’une opération au coude.

Les 49ers ont signé avec Darnold un contrat d’un an d’une valeur de 4 millions de dollars en tant qu’agent libre, un autre signe de l’importance que les dirigeants de San Francisco accordaient à la sélection n ° 3 du repêchage de 2018. Et avec Purdy dans le protocole de commotion cérébrale et sa disponibilité remise en question pour le match de dimanche contre les Bengals de Cincinnati, Darnold se hisse au sommet du tableau des profondeurs.

Selon Shanahan, Purdy a commencé à ressentir des symptômes semblables à ceux d’une commotion cérébrale lors du trajet en avion du Minnesota lundi et a été placé sous protocole mardi. Si Darnold commence dimanche, il sera le cinquième quart-arrière à prendre des clichés significatifs lors des 27 derniers matchs des Niners.

Darnold, Purdy, Trey Lance et Brandon Allen ont tous obtenu des représentants en équipe première au camp d’entraînement alors que Shanahan essayait de trouver la place du quart-arrière avant la saison 2023. Darnold avait peut-être le plus de talent de bras parmi eux, pour accompagner le plus d’expérience de la ligue. Il a semblé reprendre l’offensive rapidement au camp, progressant dans ses lectures et démontrant sa capacité à pousser constamment le ballon sur le terrain.

“J’ai autant confiance en Sam que je pourrais en avoir avec quelqu’un avec qui je n’ai jamais participé à un vrai match de la NFL”, a déclaré Shanahan aux journalistes cette semaine. “Il a été formidable pendant l’intersaison. Il a été formidable ici au cours de ces sept semaines jusqu’à présent, et il est toujours prêt à partir.

“Il a été formidable lors des réunions et tout le reste. Il n’a pas beaucoup de représentants, comme aucun remplaçant, mais il le fait bien au sein de l’équipe de scouts.”

Lors du match préparatoire, Darnold a terminé 22 sur 33 (66,7 %) pour 282 verges par la passe, avec deux touchés et une interception. Il a été limogé deux fois et a affiché une note de passeur de 100,8. Darnold a vu un peu de temps avec le match déjà en cours cette saison, mais ce serait sa première opportunité de jouer des minutes significatives depuis qu’il a rejoint les 49ers.

Le problème pour Darnold, qui fait désormais partie de sa troisième équipe de la NFL, a toujours été de s’occuper du football.

Le QB de 26 ans a une fiche de 21-34 en tant que partant, complétant 59,7% de ses passes pour 11 767 verges, avec 61 passes de touché et 55 interceptions pour une note de passeur médiocre de 78,2 en carrière. Il a été limogé 148 fois en cinq saisons dans la NFL.

L’année dernière, Darnold a mené les Panthers de la Caroline à une fiche de 4-2 lors des six derniers matchs de la saison régulière. Maintenant, si Purdy ne peut pas jouer dimanche, nous verrons s’il peut aider les 49ers à arrêter un dérapage de deux matchs.

Le potentiel de Darnold en tant que titulaire mène le NFC West Stock Watch de cette semaine :

EN HAUSSE

Sam Darnold, 49ers

S’il est titulaire ce week-end, Darnold affrontera l’un des meilleurs coordinateurs défensifs de la NFL en la personne de Lou Anarumo de Cincinnati. Darnold a affronté la défense d’Anarumo une fois en tant que professionnel : à sa deuxième saison avec les Jets, il a terminé 28 sur 48 pour 238 verges, sans touché ni interception. Darnold a été limogé quatre fois, affichant une note de passeur de 71,4 lors d’une défaite de 22-6 à New York lors de la semaine 13 de cette saison.

Darnold aura cette fois plus de meneurs de jeu en attaque, dirigés par l’un des meilleurs meneurs de jeu du jeu à Shanahan. L’offensive du « quarterback du système » de San Francisco sera à nouveau sous surveillance si Darnold obtient le départ.

Les 49ers sont-ils en difficulté si Brock Purdy est éliminé contre les Bengals ?

Jordyn Brooks, Faucons de mer

À un an d’une opération majeure au genou, Brooks a peut-être connu son meilleur match de l’année le week-end dernier. Le secondeur de 26 ans a enregistré neuf plaqués combinés – dont trois plaqués pour défaite – un demi-sac et une passe interrompue lors de la victoire 20-10 de Seattle contre les Cardinals de l’Arizona.

“Jordan a été génial”, a déclaré cette semaine son collègue secondeur Bobby Wagner. “Il était un peu frustré dans la première mi-temps, mais il a réussi à se verrouiller et à réaliser des jeux vraiment clés. Et puis vous avez vu l’émotion. Chaque fois qu’il jouait, c’était de plus en plus d’émotion. ”

La défense de retour portera des maillots de retour à domicile dimanche contre les Browns de Cleveland. L’ancien grand joueur de ligne défensive de la NFL, JJ Watt, a salué les Seahawks et a suggéré que les retours en arrière devraient être permanents.

Garrett Williams, Cardinaux

Disputant son premier match de football professionnel après être sorti de la réserve blessé suite à une déchirure du LCA subie il y a un an, le produit de Syracuse a eu un impact contre les Seahawks. Sélectionné au troisième tour par les Cardinals lors du repêchage de cette année, Williams a réalisé sa première interception en carrière et a totalisé deux plaqués et une passe décisive en 26 clichés défensifs en tant que défenseur nickel de l’Arizona.

Selon Next Gen Stats, Williams a accordé deux attrapés pour 15 verges sur quatre cibles lors de son premier match dans la NFL.

CHUTE

Brock Purdy, 49ers

Au cours de la séquence de deux défaites consécutives de son équipe, Purdy a complété 33 passes sur 57 (57,9 %) pour 397 verges, avec deux touchés, trois interceptions et quatre sacs. Il avait une note de passeur de 69,1 lors de ces matchs.

Le produit de l’Iowa State a été touché par les joueurs de première ligne Deebo Samuel et Trent Williams qui ont raté le match du Minnesota en raison d’une blessure. Mais une partie de la discussion à l’échelle nationale a porté sur la question de savoir si Purdy pouvait élever son jeu dans des situations adverses, particulièrement en fin de match.

Au quatrième quart des deux derniers matchs, il a complété 9 passes sur 23 (39,1 %) pour 110 verges, sans touché et deux interceptions pour une note de passeur de 18,4.

Les blessures sont également une préoccupation pour Purdy, qui mesure 6 pieds 1 pouce et pèse 220 livres. Il souffre maintenant d’une blessure au coude qui a nécessité une intervention chirurgicale hors saison, ainsi que d’une blessure oblique et maintenant d’un problème de commotion cérébrale.

Paris Johnson Jr., Cardinaux

Sélectionné au 6e rang du classement général en tant que meilleur joueur de ligne offensive du repêchage de cette année, le jeu du produit de l’Ohio State a été inégal au cours de la première moitié de la saison.

Selon Pro Football Focus, Johnson a accordé un sac et trois passes décisives lors de la défaite de son équipe contre les Seahawks la semaine dernière. Il a accordé un coup sûr du quart-arrière et six courses au cours de la semaine 6 contre les Rams, selon le site d’analyse.

Johnson a également été appelé pour cinq appels offensifs cette saison, car la force du jeu semble être un problème. Cependant, il a commencé chaque match et a joué chaque snap offensif, donc la durabilité n’a pas été un problème.

Brett Maher, Béliers

Après deux paniers manqués et un point supplémentaire, les Rams ont quitté Maher avant qu’il n’ait la chance d’affronter les Cowboys de Dallas ce week-end. Maher a raté cinq tentatives de points supplémentaires pour les Cowboys en séries éliminatoires la saison dernière. Après avoir été libéré par les Broncos de Denver lors de la réduction finale de l’effectif, il a rejoint les Rams et a terminé 17 sur 23 aux paniers.

Les Rams utiliseront désormais leur troisième botteur cette saison, en signant Lucas Havrisik de l’équipe d’entraînement de Cleveland. LA a quitté le kicker du Pro Bowl Matt Gay dans le cadre d’une décision de réduction des coûts pendant l’intersaison et a fait appel aux recrues non repêchées Christopher Dunn et Tanner Brown pour concourir pour le poste. Mais les deux joueurs ont été libérés avant le début de la saison régulière.

