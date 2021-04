Le quart-arrière Sam Darnold est prêt à recommencer après son arrivée aux Panthers de la Caroline

Le quart-arrière Sam Darnold dit qu’il y a un mélange de « soulagement et d’excitation » après son arrivée à Charlotte prête à se mettre au travail pour les Panthers de la Caroline.

Le mandat de Darnold avec les Jets de New York n’a duré que trois saisons à la suite de blessures et de maladies, de changements d’entraîneur et d’incompétence avec l’offensive.

Les Jets ont la sélection n ° 2 dans le prochain repêchage de la NFL et devraient sélectionner l’ancien quart-arrière de BYU Zach Wilson, laissant Darnold, âgé de 23 ans, pour recommencer.

« Il y a un peu des deux – du soulagement et de l’excitation », a déclaré Darnold.

«Il y a eu tellement d’incertitude cette intersaison, ne sachant pas à quoi ressemblerait votre avenir, c’était difficile.

« Mais maintenant que je suis à Charlotte, je suis excité, et oui, je suppose que je suis un peu soulagé d’être ici. »

Darnold se mettra au travail avec une attaque des Panthers dirigée par l’entraîneur Matt Rhule et le coordinateur Joe Brady et animée par All-Pro Christian McCaffrey.

« La culture qui se déroule ici est incroyable », a déclaré Darnold. « C’est probablement la partie qui m’intrigue le plus à ce sujet. »

«Passer du statut de non désiré à celui de désir est énorme.

« Obtenir cette nouvelle que vous allez être échangé, d’une équipe disant: » Hé, nous ne voulions pas de vous « , pour une raison quelconque, est difficile.

« Mais en ce moment, je me sens bien à ce sujet, et je suis impatient d’arriver ici et de commencer. »

