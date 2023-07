Sam Darnold a convaincu son coéquipier des 49ers George Kittle d’avoir une maison hantée

Sam Darnold revoit des fantômes.

Le nouveau quart-arrière des 49ers de San Francisco a récemment déclaré à un podcast que lorsqu’il est arrivé pour la première fois dans la région de la baie, il a accepté l’invitation de son nouveau coéquipier George Kittle à rester dans la maison arrière de Kittle jusqu’à ce que Darnold trouve son propre logement. Cela semblait être une belle opportunité de liaison pour l’ancien choix n ° 3 au classement général et le quadruple ailier serré du Pro Bowl, mais selon Darnold, les choses ont rapidement dévié.

« Je me suis réveillé, il était environ 3 heures du matin, je suis allé faire pipi et, vous savez, je suis revenu, je me suis endormi », a déclaré Darnold, via NBC Sports Bay Area. « Et puis, la nuit suivante, la même chose s’est produite, et je ne pouvais pas, comme, je devais continuer à me concentrer sur cette chose … il y avait autre chose dans la pièce. »

Bien sûr, c’est le même Sam Darnold qui, au cours de la saison 2019 avec les Jets de New York, a été tristement pris en photo lors d’une défaite fulgurante contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en disant qu’il « voyait des fantômes ». Le moment est presque instantanément devenu viral.

Dans l’interview du podcast, Darnold a indirectement confirmé qu’il parlait simplement de la défense vantée des Patriots de Bill Belichick et non des esprits réels pendant ce match de 2019, alors qu’il pense avoir réellement vu quelque chose de surnaturel dans la maison de Kittle.

« C’était très effrayant, et je n’avais jamais eu affaire à quelque chose comme ça auparavant », Darnold a dit. « … C’était juste super, super bizarre, et j’avais l’impression que quand je me suis réveillé, il y avait quelque chose, comme, qui s’accrochait à moi, et puis la nuit suivante, j’ai… senti qu’il y avait quelque chose dans la pièce avec moi, et c’était… la chose la plus effrayante. J’ai des frissons d’en parler en ce moment, mais ça ne m’est jamais arrivé auparavant.

Darnold a finalement déménagé, mais a vu traîner avec ses nouveaux coéquipiers des 49ers ces derniers mois, y compris avec Kittle et Christian McCaffrey sur le terrain lors des matchs éliminatoires des Golden State Warriors. L’ancienne star des USC Trojans pense avoir une chance, bien que pas grande, de gagner le rôle de quart partant des 49ers avec les jeunes quarts Brock Purdy et Trey Lance qui se remettent tous deux de blessures graves.

