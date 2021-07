Sam Curran en remporte cinq lors de la deuxième victoire de l’ODI en Angleterre : « Il peut tout faire », déclare Mark Butcher | Nouvelles de cricket

Sam Curran a revendiqué sa première liste A et ODI cinq fois alors que l’Angleterre battait le Sri Lanka

Mark Butcher a salué Sam Curran comme « quelqu’un qui peut tout faire » après sa deuxième victoire internationale d’une journée contre le Sri Lanka au Kia Oval.

Curran a arraché les trois premiers du Sri Lanka alors que les touristes se sont effondrés à 21-4 dans les sept premiers overs, avant de terminer avec les meilleurs chiffres en carrière de 4-48.

Le joueur polyvalent de 23 ans réalise des performances de plus en plus consistantes pour l’Angleterre, dans les trois formats, et Butcher pense que les multiples facettes de son jeu sont une énorme force.

« C’est vraiment quelqu’un qui peut tout faire », a déclaré Butcher.

« L’expression » joueur utilitaire « est souvent utilisée pour décrire les sportifs de ce pays d’une manière légèrement péjorative. Mais quand il s’agit de quelqu’un comme Curran, ce n’est pas le cas.

« Il peut ouvrir le bowling, jouer au bowling à mort, prendre des guichets au milieu, battre au numéro trois ou à sept et peut finir.

« Il va aussi s’améliorer. Mais, déjà, l’Angleterre a un joueur qu’elle peut placer où elle veut en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve. »

Le joueur de cricket indien Dinesh Karthik a été témoin de la croissance de Curran en jouant contre lui dans l’IPL au cours des deux dernières saisons.

« La principale compétence à son sujet est sa capacité à concourir. Il est vraiment féroce », a déclaré Karthik.

« Dans l’IPL, c’est de la haute pression, à chaque match. Il a relevé le défi de manière constante et chaque jour qui passe, il s’améliore.

« Il a même ouvert le bâton à quelques reprises dans l’IPL. Pour moi, cela montre que les entraîneurs, le capitaine, pensent qu’il a le talent de son bâton.

« Il a tout ce dont vous avez besoin pour être un bon joueur de cricket et grandit chaque jour. »

