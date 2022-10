Sam Champion éliminé sur ‘DWTS’ pendant Disney + Night: Récapitulatif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Disney+

Cela ne ressemblera à aucune nuit Disney dans Danser avec les étoiles l’histoire. L’épisode du 10 octobre est la soirée Disney+, et les 13 couples restants nous éblouiront par la magie de Disney, Pixar, Marvel et bien d’autres lors de cette soirée inoubliable. La première représentation de la soirée est de Joseph Baena et Daniella Karagach.

Plus de nouvelles ‘DWTS’:

Joseph et Daniella dansent le Charleston sur « A Star Is Born » de Hercule. Joseph va torse nu pour sa performance et admet qu’il s’identifie beaucoup à Hercule. Joseph dit qu’il a été victime d’intimidation quand il était plus jeune parce qu’il était en surpoids, alors il s’est fixé comme objectif d’être en forme.

Joseph Baena donne le coup d’envoi de la soirée Disney+

Len Goodman dit à Joseph et Daniella, “C’était amusant, c’était brillant, c’était vivant.” Cependant, il admet que la routine était un peu surchargée de tours. Derek Hough dit que “les pièces de Charleston étaient vraiment très bonnes.” Bruno Tonioli n’a pas l’esprit tous les “trucs” dans la routine. “Dans l’ensemble, c’était très bien”, dit-il, mais ajoute que Joseph a parfois perdu son timing. Carrie Ann Inaba a l’impression que Joseph est un “concurrent” mais lui dit de faire attention à sa musicalité car parfois il se précipite. Scores de Joseph et Daniella : Carrie Ann = 7 ; Len = 7 ; Derek = 7 ; Bruno = 7. Note totale = 28 sur 40.

Sam Champion et Cheryl Burk danser le Paso Doble sur “The Greatest Show” de Le plus grand showman. Derek admet qu’il « ne peut s’empêcher d’encourager » Sam. Bruno dit que la performance est devenue “un peu monolithique” et Sam a “presque laissé tomber” Cheryl à la fin. Len félicite Sam d’être un tel showman, mais dit qu’il a besoin d’une “posture plus forte”. Scores de Sam et Cheryl : Carrie Ann = 7 ; Len = 6 ; Derek = 6 ; Bruno = 6. Note totale = 25 sur 40.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Jordin Sparks et Brandon Amstrong éblouir avec leur routine de jazz sur “Remember Me” de coco. Elle commence la performance en montrant sa voix incroyable. Quand c’est fini, elle court embrasser son fils, DJ, qui regarde sa mère depuis le public. “Tu as dansé avec ton cœur ce soir”, s’extasie Bruno. Il dit qu’elle était si “fluide et dynamique à la fois”.

Carrie Ann déclare que la performance de Jordin et Brandon était “spectaculaire”. Len ajoute que c’était la “meilleure danse de Jordin à ce jour”. Derek est fier que Jordin ait travaillé sur ses virages et les ait réussis. Scores de Jordin et Brandon : Carrie Ann = 9 ; Len = 8 ; Derek = 8 ; Bruno = 9. Note totale = 34 sur 40.

Lien connexe Lié: Gabriel Gomez : 5 choses à savoir sur l’interprète ASL de Daniel Durant

Wayne Brady livre sa meilleure performance à ce jour

Wayne Brady et Witney Carson wow dans la salle de bal avec leur routine de jazz parfaite pour “Wait For It” de Hamilton. Carrie Ann est au bord des larmes face à la performance “magnifique, créative et incroyablement rythmée”. “Vous continuez à livrer semaine après semaine”, dit Len. “C’était exceptionnel.” Wayne commence à pleurer sur les mots gentils. “Tout à ce sujet était absolument sensationnel”, a déclaré Derek à Wayne et Witney. Scores de Wayne et Witney : Carrie Ann = 9 ; Len = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 36 sur 40.

Daniel Durant et Britt Stewart dansez le pas rapide sur “Enfin libre” de High School Musical : La comédie musicale : La série. Len souligne que le cadre de Daniel était meilleur, mais il y avait “trop ​​de moments qui ne se sont tout simplement pas gélifiés”. Derek n’est pas d’accord avec Len. Il adorait la narration. Cependant, il a convenu qu’il y avait “des moments où le jeu de jambes s’est un peu mal passé”. Carrie Ann ne se retient pas. “Tu as fait beaucoup d’erreurs”, dit-elle à Daniel. Cependant, quand il a fait la bonne technique, Carrie Ann dit que c’était génial ! Scores de Daniel et Britt : Carrie Ann = 7 ; Len = 7 ; Derek = 7 ; Bruno = 8. Note totale = 29 sur 40.

Shangela et Gleb Savtchenko apporter l’énergie avec leur Charleston amusant et animé à “Dig A Little Deeper” de La princesse et la grenouille. Derek appelle Shangela “l’interprète la plus incroyable”. Bruno dit que la performance était “si puissante” et “si forte”. Len aime que Shangela et Gleb ne jouent pas la sécurité. Il loue Shangela et Gleb pour que la routine soit si “pleine de contenu” et “pleine d’énergie”. Len ajoute: “Je suis plein d’éloges.” Scores de Shangela et Gleb : Carrie Ann = 8 ; Len = 8 ; Derek = 8 ; Bruno = 8. Note totale = 32 sur 40.

Heidi D’Amelio et Artem Chigvintsev brillent avec leur valse viennoise sur « Chim Chim Cher-ee » de Mary Poppins. « Tu n’as jamais été aussi bon. Vous exsudiez de la poussière d’étoiles », dit Bruno. Len aurait aimé qu’ils soient restés en attente plus longtemps, mais il aime qu’ils “aient gardé le sentiment de la valse viennoise du début à la fin”. Derek dit à Heidi qu’elle a eu le “meilleur cadre de la nuit” jusqu’à présent. “C’était joli, c’était propre, c’était précis”, dit-il. Les scores de Heidi et Artem : Carrie Ann = 9 ; Len = 8 ; Derek = 8 ; Bruno = 9. Note totale = 34 sur 40.



Jessie James Decker et Selma Blair s’améliorent

Gaby Windey et Val Chmerkovskiy apporter leur A-game dans la salle de bal avec leur performance à «Mr. Ciel bleu” de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. “C’était hors de ce monde, ma fille. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour gagner cette compétition », a déclaré Carrie Ann à Gabby. Len félicite Gabby pour avoir fait les choses “de la bonne manière, pas de la manière la plus facile”. Derek admet: “C’était une routine très difficile, et vous l’avez réussi.” Notes de Gabby et Val : Carrie Ann = 9 ; Len = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 36 sur 40.

Trevor Donovan et Emma Slater rock avec leur samba sur “Life is a Highway” de Voitures. Avant la représentation, Trevor était nerveux à propos de sa nouvelle blessure à l’épaule. Len n’est pas fan de sa performance. Il souligne que les jambes de Trevor étaient “trop ​​flexibles partout”. Cependant, il dit que Trevor “a bien fait face à une performance très difficile”. Derek et Carrie Ann pensent que la danse réelle est vraiment bonne, mais ils remarquent que Trevor ne semble pas totalement confiant sur la piste de danse. Les notes de Trevor et Emma : Carrie Ann = 7 ; Len = 7 ; Derek = 7 ; Bruno = 7. Note totale = 28 sur 40.



Vinny Guadagnino et Koko Iwasaki dansez la samba sur « Il Gatto E La Volpe » de Lucas. Derek appelle Vinny un “interprète sensationnel” et dit qu’il a fait un “excellent travail” avec la samba. Bruno apprécie à quel point Vinny est un interprète, mais sa samba était “loin d’être parfaite”. Carrie Ann admet que Vinny s’est “bien amélioré depuis la semaine dernière”. Len convient que Vinny a fait une “énorme amélioration” et que c’était “de loin” sa meilleure danse. Scores de Vinny et Koko : Carrie Ann = 8 ; Len = 7 ; Derek = 7 ; Bruno = 7. Note totale = 29 sur 40.

Selma Blair et Sasha Farber dansez un adorable pas rapide sur “The Muppet Show Theme” de Le spectacle des marionnettes. Bruno s’extasie sur le fait que Selma “ne s’est pas trompée une seule fois”. Len applaudit Selma et Sahsa pour une “véritable danse Disney” qui était “propre et claire”. Derek ajoute que Selma a fait “un excellent travail” cette semaine. Scores de Selma et Sasha : Carrie Ann = 8 ; Len = 8 ; Derek = 8 ; Bruno = 8. Note totale = 32 sur 40.

Jessie James Decker et Alan Bersten deviennent effrayants avec leur jive sensationnel sur “One Way Or Another” de Hocus Pocus 2. Ils sont déguisés en Sarah Sanderson et Billy Butcherson. “C’était de loin votre meilleure performance”, déclare Carrie Ann. “Vous avez cloué chaque instant de cela.” Len félicite Jessie pour son amélioration massive. “Honnêtement, du début à la fin, ce fut une performance vraiment, vraiment solide”, déclare Derek. Bruno déclare qu’il était “méchant” de la meilleure façon possible. Les scores de Jessie et Alan : Carrie Ann = 8 ; Len = 7 ; Derek = 8 ; Bruno = 8. Note totale = 31 sur 40.

Charli D’Amelio et Marc Ballas terminer la soirée avec une incroyable routine de jazz pour Les Simpsons chanson du thème. Charli danse toute la routine avec une énorme perruque bleue. « Je n’ai pas aimé. J’ai adoré », déclare Len. Derek pense que cette routine est sur le point de devenir virale. « C’était tellement bon que je ne voulais pas que ça s’arrête », dit Bruno. Carrie Ann dit simplement que c’était “la brillance dans la salle de bal”. Scores de Charli et Mark : Carrie Ann = 9 ; Len = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 36 sur 40.

Résultats de la soirée Disney+

Le premier couple de Disney + Night qui est en sécurité est Jordin et Brandon. Parmi les autres couples en sécurité figurent Gabby et Val, Selma et Sasha, Heidi et Artem, Shangela et Gleb, Joseph et Daniella, Charli et Mark, Wayne et Witney, Jessie et Alan, et Vinny et Koko.

Le dernier couple déclaré en sécurité avant les deux derniers est Daniel et Britt. Cela signifie que Trevor et Emma sont dans les deux derniers avec Sam et Cheryl. Les juges rendent maintenant leurs verdicts. Carrie Ann choisit de sauver Trevor et Emma. Bruno choisit également de sauver Trevor et Emma. Maintenant, c’est à Derek. Il sauve Trevor et Emma, ​​ce qui signifie Sam Champion et Cheryl Burke ont été éliminés.