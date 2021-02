Sam Burgess, star de la LNR à Sydney, arrêté pour délits de drogue et de trafic

Le footballeur à la retraite et star de la télévision Sam Burgess a été arrêté après avoir prétendument échoué à un test de dépistage de drogue sur la route et conduit un véhicule non enregistré sans permis australien valide.

Le capitaine des Rabbitohs de South Sydney, lauréat du poste de Premier ministre, a été accusé lundi d’avoir conduit une voiture non immatriculée à Braemar, à seulement 10 minutes de route de l’endroit où son ex-femme Phoebe Hooke vit avec leurs deux jeunes enfants.

La police alléguera que Burgess, 32 ans, a renvoyé un test de dépistage de drogue sur la route positif pour la cocaïne, et qu’il n’a jamais tenu un Nouvelle Galles du Sud permis de conduire.

Les résultats du test de dépistage de drogues et d’un test de liquide oral ultérieur ont été envoyés pour une analyse plus approfondie.

Il a été arrêté sur l’autoroute Hume dans les Southern Highlands vers 13h30 lundi alors qu’il conduisait sa BMW X5.

Burgess devrait comparaître devant le tribunal local de Moss Vale le 4 mai, faisant face à des accusations de « conduire un véhicule, résident de plus de trois mois – ne pas obtenir de permis » et « utiliser un véhicule non enregistré », a déclaré lundi la police de NSW.

Les accusations interviennent à peine trois semaines après que Burgess a été reconnu coupable d’avoir intimidé son beau-père après un affrontement houleux devant la maison de la famille Hooke à la suite de sa rupture désordonnée avec Phoebe.

Burgess a été condamné à une ordonnance de correction communautaire de deux ans et à une ordonnance de violence appréhendée de deux ans.

La correction communautaire de deux ans l’oblige à avoir un bon comportement et à accepter le soutien de la gestion de la colère.

Au cours de la procédure judiciaire, Phoebe et son père Mitch Hooke ont admis avoir coopéré avec un journaliste qu’ils connaissaient et qui avait écrit des articles accusant Burgess de consommation de drogue et de violence domestique.

La star a déclaré qu’il était « confus par la décision » et « ferait appel » en dehors du tribunal.

Son avocat Bryan Wench a ajouté: « Il est innocent, nous irons jusqu’au bout si nécessaire. Il n’a rien fait de mal.

Burgess a épousé Phoebe chez ses parents en décembre 2015 et ils ont deux enfants, Poppy, quatre ans, et Billy, qui a eu deux ans en décembre.

Le couple s’est séparé fin 2018 avant de raviver leur relation en avril 2019. Ils se sont séparés définitivement le 2 octobre de la même année et ont depuis divorcé.

Sam Burgess a épousé Phoebe Hooke dans sa maison familiale juste à l’extérieur de Bowral dans les NSW Southern Highlands en décembre 2015. Le couple a eu deux enfants et s’est séparé fin 2019.