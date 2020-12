Sam Burgess a été photographié avec un nutritionniste de premier plan de Sydney le jour de son anniversaire après s’être séparé de sa femme Phoebe.

Jade Spooner, la fondatrice du programme scientifique d’alimentation saine Equalution, a partagé une photo d’elle avec l’ex-star de la LNR sur Instagram lundi pour marquer son 32e anniversaire.

« Joyeux anniversaire à celui-ci unique en son genre », a-t-elle écrit à côté du cliché.

La légende des Rabbitoh de South Sydney s’est séparée de sa femme et de la mère de ses deux enfants à la fin de 2019 et défend maintenant les accusations d’agression et d’intimidation de son père Mitchell Hooke.

Mme Spooner a déjà été photographiée aux côtés de la mère de Burgess, Julie, et de la mondaine Tori May – qui est en couple avec le frère aîné de Sam, Luke.

La femme d’affaires a fondé le programme de nutrition Equalution en janvier 2015 et se décrit sur son site Web en tant qu’auteur et entrepreneure.

Le message suit Phoebe qui a témoigné devant le tribunal contre son ex-mari le mois dernier.

Burgess se bat contre les allégations selon lesquelles il aurait menacé son père à la maison de la famille Hooke dans les Southern Highlands de la Nouvelle-Galles du Sud peu de temps après leur séparation.

Phoebe – une influenceuse des médias sociaux âgée de 31 ans – a également admis avoir divulgué une déclaration policière accablante de 50 pages qu’elle avait faite à propos de Burgess à un journal qui a publié des allégations contre lui de violence domestique et de toxicomanie.

Au début de son témoignage, Phoebe a été invitée à clarifier l’état de sa relation avec Burgess, 31 ans. «Je suis son ex-femme», a-t-elle déclaré au tribunal local de Moss Vale.

En contre-interrogatoire, on lui a demandé si elle était toujours Phoebe Burgess ou si elle était redevenue Phoebe Hooke.

La légende des Rabbitoh de South Sydney s’est séparée de sa femme Phoebe (sur la photo, ensemble) en 2019 après sa première séparation fin 2018

Mitchell Hooke, photographié avec sa fille Phoebe, affirme que Burgess s’est tenu au-dessus de lui de manière menaçante, l’a traité de « morceau de merde » et a dit « Je vais te chercher » lors d’une confrontation à la maison de la famille Hooke. Il dit qu’il craignait d’être frappé par le footballeur

«Tant que mes enfants seront Burgess, je serai toujours Burgess», dit-elle.

Le compte Instagram de Phoebe présente toujours des photos adorées du couple maintenant en guerre, y compris des photos de leur mariage au domaine familial Hooke, Daffodil Downs.

Les Burgess, qui se sont mariés en décembre 2015 et se sont séparés en octobre de l’année dernière, ont deux enfants: Poppy, qui aura quatre ans en janvier, et Billy qui aura deux ans ce mois-ci.

Sam Burgess et sa femme Phoebe arrivent aux Dally M Awards 2016 en septembre 2016

Cette photo de l’ancien couple est toujours sur le compte Instagram de Phoebe Burgess. Les Burgesses se sont mariées en décembre 2015 et se sont séparées en octobre de l’année dernière

Burgess a plaidé non coupable d’intimidation et de voies de fait simples découlant de l’incident présumé au domicile de Hooke le 19 octobre de l’année dernière.

M. Hooke affirme que Burgess s’est tenu au-dessus de lui de manière menaçante, l’a traité de « morceau de merde » et a dit « Je vais vous avoir ».

Il dit qu’il craignait d’être frappé par le footballeur.

Burgess affirme que c’est M. Hooke qui l’a menacé en disant: « Je vais vous détruire si c’est la dernière chose que je fais. Je vais vous détruire vous et votre carrière.