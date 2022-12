Sam Burgess: L’ancien international anglais nie avoir consommé de la drogue après son arrestation à Sydney | Actualités de la Ligue de Rugby

Sam Burgess est entraîneur adjoint des South Sydney Rabbitohs

L’ancien international anglais Sam Burgess a nié avoir consommé de la drogue à la suite d’informations selon lesquelles il avait été arrêté après avoir échoué à un test de dépistage de drogue aléatoire à Sydney.

Burgess, qui a représenté l’Angleterre à la fois dans la ligue de rugby et dans l’union et a connu une carrière de haut niveau dans la LNR, a été emmené au poste de police de Maroubra après avoir échoué au test de dépistage de drogue, selon les médias australiens.

L’ancien capitaine des South Sydney Rabbitohs, qui est maintenant leur entraîneur adjoint, a également reçu un avis du tribunal pour avoir prétendument conduit avec un permis suspendu.

“Après avoir été arrêté le matin du jeudi 22 décembre par une voiture de police banalisée, un premier test de dépistage de drogue a été effectué, qui s’est révélé positif à la cocaïne”, a déclaré Burgess dans un communiqué sur Instagram.

“Une date d’audience a été émise pour conduite avec un permis suspendu.

Burgess a pris sa retraite de la ligue de rugby en 2019 en raison d’une blessure

“Après avoir été libéré du poste de police, je me suis immédiatement et volontairement rendu dans un centre de test indépendant et internationalement accrédité et j’ai effectué un test d’urine. L’échantillon d’urine a donné un résultat négatif à toutes les drogues illicites.

“Je nie toute suggestion que j’ai des drogues dans mon système. Je n’ai pas consommé, obtenu ou possédé de drogues illicites.

“J’ai amélioré positivement ma vie et ma conduite depuis que mon permis complet m’a été rendu suite à une perte de permis de 10 mois. J’ai suivi des cours de sécurité routière et depuis je n’ai encouru aucun point d’inaptitude ni aucune amende.

“Je suis propre et sobre de la drogue, vivant une vie heureuse, saine et équilibrée.”

Burgess, 34 ans, a eu des problèmes avec la loi en Australie depuis sa retraite en 2019 en raison d’une blessure chronique à l’épaule.

En mai de l’année dernière, il a été condamné à une amende de plus de 1 000 dollars australiens (550 £), mais a échappé à une condamnation après avoir plaidé coupable de conduite avec drogue.

Il a été reconnu coupable d’avoir intimidé le père de son ex-femme par un tribunal d’instance en 2021, mais la condamnation a été annulée à la suite d’un appel.