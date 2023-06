Sam Blakeman de Coronation Street fait fondre le cœur des fans avec un hommage poignant au père star d’Emmerdale

CORONATION La star de l’enfant de la rue, Jude Riordan, a laissé les fans émerveillés en rendant un doux hommage à son père rival de savon secret.

Jude, qui joue Sam Blakeman dans le feuilleton ITV, a partagé un message touchant à son père en ligne pour la fête des pères – faisant taire toute possibilité de “ rivalité » entre leurs collègues feuilletons, avec le père de Jude, Paul, travaillant comme réalisateur sur Emmerdale.

L’enfant star s’est rendu sur son compte Instagram pour rendre hommage à son père.

Jude, 12 ans, a posté le message avec l’aide de sa mère qui contrôle ses comptes sur les réseaux sociaux en raison de son âge.

Jude a un profil actif sur Instagram à son âge en raison de la présentation de son travail dans le monde du théâtre.

En deux adorables clichés, Jude pouvait être vu comme un bébé avec son père avant qu’une autre photo ne le montre, son frère aîné Zach et leur père tous en costume et bottés et ayant l’air très adulte.

Étiquetant son père comme « le meilleur », la simple légende de Jude disait : « HFD à tous, en particulier le meilleur @paulrio27 #happyfathersday #thebest. »

Beaucoup de ses 80 000 abonnés se sont jetés sur le poste.

Un fan a déclaré: « Passe une belle journée avec ton père, Jude. J’espère que vous l’avez gâté.

Un second a ajouté : « De belles photos. J’espère que ton père passera une bonne journée.

Avant qu’un troisième n’écrive avec amour : « De superbes photos… Passe une belle journée avec ton père. »

Le père de Jude travaille dans la réalisation et a également essayé de jouer lui-même.

Il est actuellement basé avec Emmerdale travaillant derrière la caméra.

Malgré son jeune âge, Jude a rapidement gravi les échelons à Coronation Street et a figuré dans un certain nombre de scénarios très médiatisés et émouvants.

Présenté comme l’enfant de l’amour secret de Nick Tilsley (Ben Price) et Natasha Blakeman (Rachel Leskovac), il s’est fait un nom en tant que boîte à idées et « je-sais-tout » avec une personnalité contagieuse.

Son personnage, Sam, a eu un chagrin d’amour lorsque sa mère a été assassinée dans une affaire d’identité erronée qui aurait dû voir sa belle-mère tuée à la place.

Cela a conduit Sam au cœur de l’histoire choquante de la drogue et des gangs de la série qui a terrorisé Weatherfield.

Ces jours-ci, Sam construit une « relation » avec Hope Stape, mais son style de vie jaloux et capricieux intense a laissé Sam se demander si c’était la bonne décision.

