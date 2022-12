Sam Bankman-Fried va maintenant se rendre pour extradition devant un tribunal des Bahamas lundi: Source

Le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, ne contestera plus l’extradition vers les États-Unis, une volte-face quelques jours seulement après son renvoi à la prison des Bahamas dans l’attente d’une audience, a déclaré à CNBC une personne proche du dossier.

L’ancien crypto-milliardaire comparaîtra devant un tribunal des Bahamas ce lundi pour renoncer officiellement à ses droits d’extradition, ouvrant la voie aux autorités fédérales pour garantir son retour aux États-Unis.

L’extradition entre les Bahamas et les États-Unis est codifiée par un traité de 1991. En pratique, le processus prend des mois, voire des années, car l’accusé a de nombreuses chances de faire appel. L’équipe juridique de Bankman-Fried avait initialement déclaré qu’elle prévoyait de lutter contre l’extradition. Le revirement augmenterait considérablement le calendrier du procès fédéral de Bankman-Fried.

Le diplômé du MIT, âgé de 30 ans, était initialement prévu pour sa prochaine audience en février 2023.

Un représentant de Bankman-Fried a refusé de commenter.

Bankman-Fried a été inculpé lundi devant le tribunal fédéral de New York pour fraude électronique, fraude en valeurs mobilières, complot en vue de frauder les États-Unis et blanchiment d’argent. S’il est condamné, il pourrait passer le reste de sa vie en prison. L’ancien PDG de FTX fait également face à des accusations simultanées de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission pour des allégations similaires selon lesquelles il aurait escroqué les clients de FTX de milliards de dollars depuis 2019, l’année de la création de la bourse.

Au cœur de l’empire de Bankman-Fried se trouvait Alameda Research, un fonds spéculatif crypto qui, selon les régulateurs fédéraux, a utilisé l’argent des clients FTX pour s’engager dans des transactions qui ont perdu des milliards de dollars.

L’effondrement de FTX a été précipité lorsque rapports par CoinDesk a révélé une position très concentrée dans les pièces FTT auto-émises, que le fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research, a utilisées comme garantie pour des milliards de prêts cryptographiques. Binance, une bourse rivale, a annoncé qu’elle vendrait sa participation dans FTT, provoquant un retrait massif de fonds. La société a gelé des actifs et déclaré faillite quelques jours plus tard. Les accusations de la SEC et de la CFTC ont indiqué que FTX avait mélangé les fonds des clients avec le fonds spéculatif cryptographique de Bankman-Fried, Alameda Research, et que des milliards de dépôts des clients avaient été perdus en cours de route.