Sam Bankman-Fried tente de négocier le renflouement de FTX depuis son domicile aux Bahamas

Sam Bankman-Fried, PDG et fondateur de FTX, marche près du Capitole américain, à Washington, DC, le 15 septembre 2022.

NASSAU, Bahamas – Bien qu’il ait été expulsé du géant de la crypto-monnaie qu’il a fondé, Sam Bankman-Fried a déclaré à CNBC qu’il tentait de conclure un accord de plusieurs milliards de dollars pour renflouer FTX, qui a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 plus tôt ce mois-ci.

Dans une brève interview avec CNBC vendredi soir, le fondateur de FTX a refusé de donner des détails sur la chute de son conglomérat crypto, ou ce qu’il savait au-delà des passifs étant “des milliards de dollars plus importants que je ne le pensais”. Bankman-Fried a refusé une interview devant la caméra ou une discussion plus large sur le dossier. Il a dit qu’il se concentrait sur la récupération des fonds des clients et qu’il cherchait toujours à conclure un accord.

“Je pense que nous devrions essayer d’apporter le plus de valeur possible aux utilisateurs. Je déteste ce qui s’est passé et j’aurais profondément aimé avoir été plus prudent”, a déclaré Bankman-Fried à CNBC.

Bankman-Fried a également soutenu qu’il y avait des “milliards” de dollars d’actifs de clients dans des juridictions “où il y avait des soldes séparés”, y compris aux États-Unis, et a déclaré “qu’il existe des milliards de dollars d’opportunités de financement potentielles” pour rendre les clients entiers. .

Ce qui était autrefois un empire mondial de 32 milliards de dollars a implosé ces dernières semaines. Rival Binance avait signé une lettre d’intention pour acheter les activités internationales de FTX alors qu’elle faisait face à une crise de liquidités. Mais son équipe a décidé que l’échange était au-delà de la sauvegarde, avec un cadre de Binance décrivant le bilan comme si “une bombe avait explosé”. FTX a déposé une demande de mise en faillite (Chapter 11) le 11 novembre et a nommé John Ray au poste de nouveau PDG, dont l’expérience en entreprise comprend la restructuration d’Enron à la suite de son effondrement historique.

Bien qu’il ait perdu l’accès à sa messagerie d’entreprise et à tous les systèmes de l’entreprise, Bankman-Fried maintient qu’il peut jouer un rôle dans les prochaines étapes. Des investisseurs en capital-risque ont déclaré à CNBC que l’homme de 30 ans avait appelé pour essayer d’obtenir un financement ces dernières semaines. Pourtant, les investisseurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient imaginer aucune entreprise avec un bilan ou un appétit pour le risque suffisamment important pour renflouer le FTX assiégé.

Selon des experts juridiques, un accord à long terme négocié par le SBF serait considéré de la même manière que toute offre de sauvetage concurrentielle.

“Il n’est pas différent de n’importe quel prétendant tiers à ce stade, mis à part le fait qu’il est un actionnaire majoritaire de FTX”, a déclaré Adam Levitin, professeur de droit à l’Université de Georgetown et directeur de Gordian Crypto Advisors. “Il pourrait entrer dans le Delaware avec une offre non sollicitée et dire que je veux racheter tous les créanciers pour un prix. Mais cela devrait être approuvé par le tribunal des faillites – il ne peut pas forcer un accord.”

Le nouveau PDG de FTX a également déclaré qu’il était ouvert à un renflouement. Samedi, John Ray a déclaré que la société de cryptographie cherchait à vendre ou à restructurer son empire mondial.

“Sur la base de notre examen de la semaine dernière, nous sommes ravis d’apprendre que de nombreuses filiales réglementées ou agréées de FTX, à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis, ont des bilans solvables, une gestion responsable et des franchises précieuses”, a déclaré le chef de FTX, John Ray. dans un communiqué, ajoutant qu’il est “une priorité” dans les semaines à venir d'”explorer des ventes, des recapitalisations ou d’autres transactions stratégiques”.

Après avoir examiné l’état des finances de FTX la semaine dernière, Ray a déclaré qu’il n’avait jamais vu “un échec aussi complet des contrôles de l’entreprise et une absence aussi totale d’informations financières fiables” au cours de ses 40 ans de carrière. Il a ajouté que Bankman-Fried et les cadres supérieurs étaient “un très petit groupe d’individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis”, qualifiant la situation de “sans précédent”.