Sam Bankman-Fried n’a pas comparu jeudi devant le jury lors de son procès pour fraude cryptographique, dans une décision surprise qui a atténué l’anticipation tourbillonnant autour de l’affaire très médiatisée.

L’ancien dirigeant de FTX a plutôt témoigné sans la présence du jury, afin que le juge chargé de l’affaire, Lewis Kaplan, puisse d’abord décider quelles parties de son témoignage sont admissibles.

Le témoignage prévu de Bankman-Fried pourrait désormais avoir lieu dès vendredi, même si Kaplan n’a pas encore déterminé dans quelle mesure il sera recevable.

“Nous sommes dans la dernière ligne droite”, a déclaré Kaplan aux jurés en les renvoyant chez eux pour la journée, affirmant qu’il savait que c’était un peu surprenant pour eux d’avoir le reste de l’après-midi libre.

Bankman-Fried, 31 ans, était le PDG de la bourse de crypto-monnaie en faillite FTX, qui s’est effondrée lorsque l’industrie s’est effondrée fin 2022.

La décision de Bankman-Fried de témoigner pour sa propre défense est risquée, car elle donnera aux procureurs la possibilité de le contre-interroger. Il est jusqu’à présent resté silencieux tout au long d’un procès de trois semaines alors que d’anciens membres de son entourage ont déclaré qu’il leur avait ordonné de commettre des crimes, notamment en détournant les fonds des clients de FTX vers son fonds spéculatif, Alameda Research, et qu’il avait menti aux investisseurs et aux prêteurs. .

La procédure judiciaire a offert une sorte de test sur la façon dont Bankman-Fried envisage de se défendre devant les jurés, indiquant qu’il tentera de clarifier les pratiques de cryptage et de conservation des données FTX et d’expliquer les mouvements d’argent apparemment fallacieux.

Bankman-Fried a été interrogé sur le genre de questions auxquelles il sera probablement confronté lors d’un contre-interrogatoire, suscitant fréquemment des réponses saccadées qui le faisaient paraître incertain des conversations qu’il avait eues avec des avocats.

Dans l’un des échanges les plus révélateurs de la journée, Bankman-Fried a déclaré, interrogé par son avocat et le procureur, qu’il pensait que les conditions de service de la société permettaient à Alameda d’utiliser les fonds des clients FTX.

Le témoignage de Bankman-Fried intervient après que l’accusation a présenté 12 jours de témoignages devant un tribunal fédéral de Manhattan, notamment ceux de ses anciens partenaires commerciaux et de son ex-petite amie.

Les procureurs ont accusé Bankman-Fried d’avoir pillé FTX à ses propres fins. Il fait face à sept chefs d’accusation de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent, des accusations criminelles qui pourraient entraîner des peines de plusieurs décennies de prison s’il est reconnu coupable. Il a plaidé non coupable des allégations selon lesquelles il aurait volé les fonds des clients de FTX et les aurait utilisés pour un penthouse de 40 millions de dollars aux Bahamas, des soutiens de célébrités de premier plan et 100 millions de dollars de contributions politiques.

Les procureurs fédéraux ont fait de Caroline Ellison, ancienne petite amie de Bankman-Fried et PDG d’Alameda Research, un fonds spéculatif étroitement associé à FTX, un témoin vedette par l’intermédiaire duquel Bankman-Fried aurait acheminé l’argent des clients de FTX. Ellison a témoigné que Bankman-Fried avait orchestré des milliards de dollars de fraude, que son apparence de génie échevelé n’était qu’une façade soigneusement organisée et que sa relation personnelle difficile avec lui avait empoisonné les entreprises qu’ils dirigeaient ensemble.

Ellison et Gary Wang, co-fondateur de FTX, ont plaidé coupables dans le cadre d’accords avec les procureurs fédéraux pour fraude par virement bancaire, valeurs mobilières et matières premières. Comme Ellison, Wang a témoigné contre Bankman-Fried, affirmant que son ancien collègue n’était pas surpris d’entendre parler d’un trou de 8 milliards de dollars dans le bilan de FTX. Ellison et Wang ont tous deux témoigné qu’ils avaient commis des crimes sous la direction de Bankman-Fried.

Les procureurs ont appelé leur dernier témoin prévu, l’agent du FBI Marc Troiano, lorsque le procès a repris jeudi matin devant le tribunal fédéral de Manhattan après une semaine de pause.

La décision de Bankman-Fried de prendre la parole pour sa propre défense fait écho à sa tournée médiatique à la suite de l’effondrement de FTX. On lui a demandé en novembre 2022 lors de son premier entretien après que l’échange se soit évaporé : « Vos avocats suggèrent-ils que c’est une bonne idée que vous parliez ? Bankman-Fried a répondu : « Non, ils ne le sont absolument pas… J’ai le devoir de parler ; J’ai le devoir d’expliquer ce qui s’est passé.

Reuters a contribué au reportage