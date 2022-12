Sam Bankman-Fried sera libéré moyennant une obligation de 250 millions de dollars assortie de conditions restrictives

Nicolas Roos, un avocat américain adjoint, a déclaré que M. Bankman-Fried avait commis des crimes aux “proportions épiques” et que l’affaire contre lui impliquait plusieurs témoins coopérants, ainsi que des messages texte cryptés et des dizaines de milliers de pages de documents financiers. Mais il a noté que M. Bankman-Fried avait “des liens familiaux et communautaires” et que sa richesse avait “considérablement diminué”.

« Il serait très difficile pour cet accusé de se cacher sans être reconnu », a déclaré le juge Gorenstein. “Je pense donc que le risque de fuite est atténué de manière appropriée.”

M. Bankman-Fried a été inculpé de deux chefs de fraude électronique et de six chefs de complot liés à la fraude sur les valeurs mobilières et les marchandises, au blanchiment d’argent et à la violation des lois sur le financement des campagnes.

Éphrat Livni et Liset Cruz reportage contribué.