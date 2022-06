Sam Bankman-Fried sauve les prêteurs de crypto BlockFi et Voyager

En l’absence de banque centrale disposée à venir à la rescousse, les sociétés de cryptographie assiégées se tournent vers leurs pairs pour obtenir de l’aide.

Le patron milliardaire de l’échange de crypto, Sam Bankman-Fried, a signé des accords pour renflouer deux entreprises en autant de semaines : BlockFi, une quasi-banque, et Voyager Digital, une société de courtage d’actifs numériques.

FTX, l’échange cryptographique de Bankman-Fried, a accepté mardi de fournir à BlockFi une facilité de crédit renouvelable de 250 millions de dollars. Bankman-Fried a déclaré que le financement aiderait BlockFi « à naviguer sur le marché à partir d’une position de force ».

« Nous prenons au sérieux notre devoir de protéger l’écosystème des actifs numériques et ses clients », a-t-il tweeté.

Cela vient après que BlockFi a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il licencierait 20% de son personnel. Entre-temps, un rapport de Le bloc a déclaré plus tôt ce mois-ci que BlockFi était en pourparlers pour augmenter la valeur de l’entreprise à 1 milliard de dollars, contre 3 milliards de dollars l’année dernière.

BlockFi n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.

La semaine dernière, Voyager Digital a déclaré qu’Alameda Research, la société de recherche quantitative de Bankman-Fried, lui fournirait un financement de 500 millions de dollars.

L’accord consiste en une ligne de crédit de 200 millions de dollars en espèces et en pièces stables USDC, ainsi qu’une facilité renouvelable distincte de 15 000 bitcoins d’une valeur d’environ 300 millions de dollars aux prix actuels.

Une chute de la valeur des monnaies numériques au cours des dernières semaines a entraîné de nombreux acteurs clés de l’espace confrontés à des difficultés financières.

Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies chutent durement alors que le marché est aux prises avec les hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et l’effondrement de 60 milliards de dollars de terraUSD, un soi-disant stablecoin, et de sa soeur token luna.

La semaine dernière, le prêteur de crypto Celsius a interrompu tous les retraits de compte, accusant les « conditions de marché extrêmes ». On pense que la société, qui prend la crypto des utilisateurs et la prête pour obtenir des rendements plus élevés, a des centaines de millions de dollars immobilisés dans un dérivé de jeton illiquide appelé stETH.

Ailleurs, le fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital a été contraint de liquider des paris à effet de levier sur divers jetons, selon le Financial Times.

Mercredi, Voyager a révélé l’étendue des dégâts infligés par les déboires de 3AC.

La société a déclaré qu’elle était sur le point de subir une perte de 650 millions de dollars sur les prêts accordés à 3AC si la société ne remboursait pas. 3AC avait emprunté 15 250 bitcoins – d’une valeur de plus de 300 millions de dollars mercredi – et 350 millions de dollars en stablecoins USDC.

3AC a demandé un remboursement initial de 25 millions de dollars en USDC d’ici le 24 juin et le remboursement intégral de l’intégralité du solde de l’USDC et du bitcoin d’ici le 27 juin, a déclaré Voyager, ajoutant qu’aucun des deux montants n’avait encore été remboursé.

La société a déclaré qu’elle avait l’intention de récupérer les fonds auprès de 3AC et est en pourparlers avec ses conseillers « concernant les recours juridiques disponibles ».

« La société n’est pas en mesure d’évaluer à ce stade le montant qu’elle pourra récupérer auprès de 3AC », a déclaré Voyager.

Les actions de Voyager se sont effondrées aux nouvelles, chutant jusqu’à 60% mercredi.

Zhu Su, co-fondateur de 3AC, dit précédemment son entreprise envisage des ventes d’actifs et un sauvetage par une autre entreprise pour éviter l’effondrement. La société n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Bankman-Fried est l’une des personnes les plus riches en crypto, avec une valeur nette estimée à 20,5 milliards de dollars, selon Forbes. Son échange crypto FTX a décroché une valorisation de 32 milliards de dollars au début de 2022.

Le joueur de 30 ans est devenu en quelque sorte un sauveur pour le marché de la cryptographie de 900 milliards de dollars alors qu’il fait face à une crise de liquidité croissante. Dans une interview avec Radio Nationale PubliqueBankman-Fried a déclaré qu’il estimait que son échange avait « la responsabilité d’envisager sérieusement d’intervenir, même si c’est à perte pour nous, pour endiguer la contagion ».

Ses actions mettent en évidence comment un manque de réglementation pour l’industrie de la cryptographie signifie que les entreprises ne peuvent pas se tourner vers le gouvernement fédéral pour un renflouement lorsque les choses tournent au sud – un contraste frappant avec le secteur bancaire en 2008.