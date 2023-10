Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, envisage de témoigner lors de son procès pour fraude, a déclaré mercredi son avocat à un juge fédéral, mettant ainsi fin aux spéculations sur la question de savoir si un homme qui a été sous les projecteurs au cours de ses années au sommet du monde des cryptomonnaies pourrait garder le silence après que les procureurs l’ont présenté comme un entrepreneur cupide. qui a volé des milliards de dollars à des clients.

L’avocat Mark Cohen a déclaré au juge Lewis A. Kaplan qu’il prévoyait d’appeler trois témoins “et ensuite notre client va également témoigner” après que les procureurs se soient reposés tôt jeudi.

Cohen a pris la parole lors d’une conférence téléphonique et vidéo au tribunal fédéral de Manhattan après que le juge lui ait dit : “Il est temps de me dire quel argument de défense, le cas échéant, vous allez présenter.”

Le juge lui a dit qu’il n’avait pas encore à dire si Bankman-Fried témoignerait, mais Cohen s’est porté volontaire pour le faire.

Néanmoins, les procureurs et le juge ont ensuite discuté de la possibilité que les plaidoiries finales aient lieu dès la semaine prochaine.

Le PDG de FTX, John J. Ray, a déclaré au Congrès que l'effondrement de FTX avait été causé par des « individus totalement inexpérimentés et peu avertis » qui manquaient de surveillance et de contrôle.

Bankman-Fried, 31 ans, a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait pillé les comptes financiers de ses clients et investisseurs pour vivre somptueusement et renforcer sa réputation et celle de ses entreprises grâce à d’importants dons à des œuvres caritatives et à des candidats politiques.

Alameda Research, un fonds spéculatif qu’il a créé en 2017, et FTX, un échange cryptographique qui a commencé à fonctionner en 2019, sont devenus si importants dans l’industrie de la cryptographie que des célébrités, dont le quart-arrière de la NFL Tom Brady et le comédien Larry David, ont réalisé des publicités qui ont mis en valeur ce qui est apparu. être une superbe réussite.

Au cours du mois dernier, les procureurs se sont largement appuyés sur les témoignages de l’entourage de Bankman-Fried, d’anciens cadres supérieurs qui vivaient dans un luxueux penthouse en copropriété aux Bahamas avec leur patron avant qu’une ruée des clients sur les dépôts en novembre dernier ne révèle les milliards de dollars manquants et provoque les entreprises s’effondrent.

Une grande partie du dossier contre Bankman-Fried repose sur le témoignage de ses anciens employés, dont Caroline Ellison, montré ici alors qu’elle se présente au tribunal. (Stéphanie Keith/Bloomberg)

D’anciens procureurs fédéraux ont déclaré que l’objectif unique de Bankman-Fried à la barre des témoins est de persuader un ou deux jurés qu’il est un personnage sympathique qui laisse les problèmes de FTX devenir incontrôlables.

“Il est le seul capable de raconter l’histoire qu’il veut raconter au jury”, a déclaré Rachel Maimin, ancienne procureure fédérale de Manhattan, qui exerce désormais en pratique privée chez Lowenstein Sandler LLP.

À travers des témoignages et des pièces à conviction, les procureurs ont présenté un dossier détaillé alléguant que Bankman-Fried avait ordonné à ses anciens lieutenants d’utiliser les fonds des clients de FTX pour alimenter ses ambitions et ses dépenses imprudentes. Les jurés ont également vu des messages texte et des discussions de groupe dans lesquels Bankman-Fried semblait insensible aux problèmes d’Alameda Research et dédaigneux des dangers liés à l’utilisation des fonds FTX pour dissimuler les problèmes d’Alameda.

Caroline Ellison, Gary Wang et d’autres ont témoigné en détail sur le comportement de Bankman-Fried, et ses avocats ont eu du mal à mettre en doute leur témoignage. Cela signifie que seuls Bankman-Fried ou d’autres témoins peuvent donner sa version de l’histoire, ont déclaré d’anciens procureurs. Et les témoins de moralité sont largement considérés comme inefficaces dans les affaires en col blanc.

“Vous devez vraiment vous présenter devant le jury pour [Bankman-Fried] “Il agissait de bonne foi alors que tous les autres témoins disaient qu’il avait l’intention de mentir, de tricher et de voler”, a déclaré Joshua Naftalis, associé chez Pallas Partners LLP qui a également travaillé comme procureur fédéral de Manhattan. “Ce sera un Je vous salue Marie. “.

Bankman-Fried est emprisonné depuis août, lorsque Kaplan a jugé qu’il avait tenté d’influencer des témoins potentiels au procès et a révoqué le cautionnement personnel de 250 millions de dollars qui lui avait permis de vivre avec ses parents à Palo Alto, en Californie, après son extradition en décembre. les Bahamas.