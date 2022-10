Sam Bankman-Fried revient sur une citation de don politique d’un milliard de dollars

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, prend la parole lors de la réunion annuelle des membres de l’Institute of International Finance (IIF) à Washington, DC, le jeudi 13 octobre 2022.

Le milliardaire crypto Sam Bankman-Fried revient sur un commentaire précédent suggérant qu’il pourrait dépenser 1 milliard de dollars ou plus dans les courses d’ici les élections de 2024.

En mai, le trentenaire a déclaré sur le podcast Pushkin Industries, “What’s Your Problem”, qu’il s’attendait à donner “au nord de 100 millions de dollars” lors de la prochaine élection présidentielle et avait un “plafond souple” de 1 milliard de dollars. Dans une interview avec L’argent du matin de Politico cette semaine, cependant, le fondateur de l’échange mondial de crypto-monnaie FTX l’a qualifié de “citation stupide”.

“Je pense que mes messages étaient en quelque sorte bâclés et incohérents dans certains cas”, a poursuivi Bankman-Fried, qui a également fondé la société commerciale Alameda Research.

Au lieu de cela, Bankman-Fried aurait investi environ 40 millions de dollars dans des comités d’action politique et des campagnes cette année à l’approche des élections de mi-mandat, la majeure partie de cet argent allant aux candidats démocrates. Le PDG de FTX a été le moteur du PAC Protect Our Future, qui a a levé plus de 28 millions de dollars jusqu’à présent – et pourrait déplacer l’aiguille dans les prochaines courses de la maison.

Mais pour l’instant, Bankman-Fried fait une pause dans ses dépenses de campagne politique, disant à Politico : “À un moment donné, lorsque vous avez transmis votre message aux électeurs, vous ne pouvez tout simplement pas faire grand-chose de plus.”

“Vous pouvez passer plus de temps dessus, et plus de messagerie, plus d’argent, plus n’importe quoi d’autre, [but] vous n’accomplissez rien de plus”, a déclaré le PDG de FTX à Politico.

Le marché de la cryptographie s’est effondré depuis que Bankman-Fried s’est engagé pour la première fois à dépenser des centaines de millions de dollars plus tôt cette année.

Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde, a baissé de plus de 50 % au cours des six derniers mois, et de plus de 70 % depuis qu’il a atteint son niveau record en novembre 2021. Pendant ce temps, le marché de la crypto dans son ensemble est passé d’une capitalisation boursière d’environ 3 000 milliards de dollars de moins qu’il y a un an, à moins de 1 000 milliards de dollars aujourd’hui.

Pour sa part, Bankman-Fried a dépensé beaucoup d’argent ces derniers mois pour soutenir l’industrie des actifs numériques pendant l’hiver crypto 2022. Le commerçant quantique devenu PDG a renfloué plusieurs entreprises de cryptographie pour se protéger contre un effet de contagion plus large dans le secteur, et Bankman-Fried a déclaré à CNBC en septembre que FTX avait encore 1 milliard de dollars à déployer.

Bankman-Fried était également intéressé à aider à financer le projet de rachat de Twitter par Elon Musk, selon des messages texte personnels qui ont été publiés récemment dans le cadre du procès de Twitter pour forcer Musk à conclure l’accord. À un moment donné, le milliardaire était prêt à engager jusqu’à 8 milliards de dollars, selon un message adressé à Musk par le “collaborateur” de Bankman-Fried, le professeur Will MacAskill. Cependant, il n’a jamais fait d’offre formelle, selon les rapports.

Pendant ce temps, les régulateurs et les politiciens américains ont de plus en plus porté leur attention sur la politique de cryptographie ces derniers mois, alors qu’une série de faillites et de ruées vers les crypto-banques ont érodé la confiance dans la classe d’actifs émergente.

Le mois dernier, par exemple, la Maison Blanche de Biden a publié son tout premier cadre sur ce à quoi devrait ressembler la réglementation de la cryptographie aux États-Unis, y compris les moyens de lutter contre la fraude dans l’espace des actifs numériques.

— Brian Schwartz de CNBC a contribué à ce rapport.