Sam Bankman-Fried quitte son poste de PDG de FTX alors que son échange de crypto dépose son bilan

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, lors d’une interview sur un épisode de Bloomberg Wealth avec David Rubenstein à New York, États-Unis, le mercredi 17 août 2022.

L’échange de crypto-monnaie FTX de Sam Bankman-Fried a déposé le bilan du chapitre 11 aux États-Unis, selon un déclaration de l’entreprise publiée sur Twitter. Bankman-Fried a également démissionné de son poste de PDG et a été remplacé par John J. Ray III, bien que le chef sortant reste pour aider à la transition.

Alameda Research et environ 130 autres sociétés affiliées font partie de la procédure volontaire.

“Le soulagement immédiat du chapitre 11 est approprié pour donner au groupe FTX l’opportunité d’évaluer sa situation et de développer un processus pour maximiser les recouvrements pour les parties prenantes”, a déclaré le nouveau chef de FTX, Ray.

“Le groupe FTX dispose d’actifs précieux qui ne peuvent être gérés efficacement que dans le cadre d’un processus organisé et conjoint. Je veux garantir à chaque employé, client, créancier, contractant, actionnaire, investisseur, autorité gouvernementale et autre partie prenante que nous allons mener cette efforts avec diligence, minutie et transparence », a poursuivi Ray.

Il a ajouté que les parties prenantes doivent comprendre que les événements évoluent rapidement et que la nouvelle équipe n’est engagée que récemment et qu’elles doivent examiner les documents déposés au dossier de la procédure au cours des prochains jours pour plus d’informations.

Il couronne une semaine tumultueuse pour l’un des plus grands noms du secteur.

En l’espace de quelques jours, FTX est passé d’une valorisation de 32 milliards de dollars à la faillite alors que la liquidité s’est tarie, les clients ont exigé des retraits et l’échange rival Binance a déchiré son accord non contraignant pour acheter l’entreprise. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a admis jeudi qu’il “f—ed up”.

Anthony Scaramucci, le fondateur de SkyBridge Capital et directeur des communications de Trump à court terme, s’est envolé pour les Bahamas cette semaine pour aider Bankman-Fried en tant qu’investisseur et ami. Quand il y est arrivé, dit-il, cela semblait au-delà d’un simple sauvetage de liquidités. Il a déclaré qu’il n’avait pas vu de preuve de cette mauvaise gestion lorsque lui et d’autres investisseurs ont d’abord sélectionné FTX en tant que partenaire commercial potentiel.

“Dupé, je suppose que c’est le bon mot, mais je suis très déçu parce que j’aime Sam”, a déclaré Scaramucci sur Squawk Box de CNBC vendredi matin. “Je ne sais pas ce qui s’est passé parce que je n’étais pas un initié chez FTX.”

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.

— Jack Stebbins de CNBC a contribué à ce rapport.