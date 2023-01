Sam Bankman-Fried plaide non coupable de fraude et d’autres accusations

Près de deux semaines après avoir été libéré par un juge de Manhattan sous caution de 250 millions de dollars et condamné à rester avec ses parents à Palo Alto, en Californie, Sam Bankman-Fried, le dirigeant en disgrâce de la crypto-monnaie, est retourné à New York et a plaidé non coupable mardi. à des accusations de fraude généralisée et d’autres crimes.

M. Bankman-Fried, 30 ans, a comparu devant le tribunal de district fédéral, où il fait face à un procès pour des accusations selon lesquelles sa fraude a conduit à l’effondrement de FTX, l’échange de crypto-monnaie qu’il a fondé, et des milliards de dollars de pertes de clients.

M. Bankman-Fried a été arrêté le 12 décembre dans son appartement de luxe aux Bahamas, où FTX était basé jusqu’à sa faillite en novembre. Après que M. Bankman-Fried ait été extradé la semaine suivante vers les États-Unis, il a comparu devant le tribunal le 22 décembre, où il a été libéré sous caution dans des conditions très restrictives.

Un acte d’accusation en huit chefs l’accuse d’un stratagème pluriannuel qui a fraudé des clients et des prêteurs, et qu’il avait conspiré pour violer les lois fédérales sur le financement des campagnes. Les procureurs l’ont accusé d’avoir détourné des milliards de fonds de clients à d’autres fins, comme acheter des biens immobiliers aux Bahamas, échanger des crypto-monnaies, investir dans d’autres sociétés de cryptographie et faire des dizaines de millions de dollars en dons de campagne.