Sam Bankman-Fried plaide non coupable d’accusations de fraude à New York

Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable devant le tribunal fédéral de New York mardi pour huit chefs d’accusation liés à l’effondrement de son ancien échange cryptographique FTX et le fonds spéculatif Alameda Research.

L’ancien cryptomilliardaire a été inculpé de complot en vue de commettre une fraude électronique et de fraude en valeurs mobilières, d’accusations individuelles de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de complot en vue de contourner les réglementations sur le financement des campagnes.

Le juge Lewis Kaplan a proposé le 2 octobre comme date de début du procès de Bankman-Fried.

Bankman-Fried est arrivé devant le palais de justice dans un SUV noir et a été envahi par des caméras dès l’arrivée de son véhicule. La mêlée est devenue si épaisse que la mère de Bankman-Fried n’a pas pu sortir du véhicule, tombant sur le trottoir mouillé alors que les caméras se bousculaient pour apercevoir son fils.

Bankman-Fried a été transporté par la sécurité à travers la foule et dans le palais de justice en quelques instants, les photographes se bousculant pour s’écarter.

Plus tôt dans la journée, les avocats de Bankman-Fried ont déposé une requête pour sceller les noms de deux personnes qui avaient garanti la libération de Bankman-Fried sous caution avec une caution. Ils ont affirmé que la visibilité de l’affaire et de l’accusé avait déjà fait courir un risque aux parents de Bankman-Fried et que les garants ne devaient pas être soumis au même examen. Kaplan a approuvé la requête devant le tribunal.

La procureure fédérale Danielle Sassoon a déclaré au tribunal que Bankman-Fried avait travaillé avec des régulateurs étrangers pour transférer des actifs que la direction américaine de FTX avait tenté de récupérer via le processus de faillite du chapitre 11.

Les régulateurs des Bahamas et les avocats américains de FTX se battent depuis des semaines devant le tribunal des faillites du Delaware pour des centaines de millions, voire des milliards de dollars de crypto-monnaie. Les avocats de FTX insistent sur le fait que les régulateurs des Bahamas ont transféré illégalement des centaines de millions de dollars et que Bankman-Fried les a aidés.

Les régulateurs bahamiens affirment que les lois locales leur donnent compétence sur ces actifs et contestent la validité de la procédure américaine du chapitre 11.

Les procureurs fédéraux semblent être d’accord avec les avocats américains de FTX. Sassoon a demandé à Kaplan d’imposer une nouvelle restriction interdisant à Bankman-Fried de transférer ou d’accéder aux actifs des clients FTX. Le juge a également approuvé cette requête.

Bankman-Fried est revenu aux États-Unis depuis les Bahamas le 21 décembre et le lendemain, il a été libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars, garantie par sa maison familiale en Californie.

Les procureurs fédéraux ont également annoncé le lancement d’un nouveau groupe de travail pour récupérer les avoirs des victimes dans le cadre d’une enquête en cours sur Bankman-Fried et l’effondrement de FTX.

“Le district sud de New York travaille 24 heures sur 24 pour répondre à l’implosion de FTX”, a déclaré mardi l’avocat américain Damian Williams dans un communiqué.

Le bureau du procureur américain du SDNY avait fait valoir que Bankman-Fried avait utilisé 8 milliards de dollars d’actifs de clients pour des achats immobiliers extravagants et des projets de vanité, y compris des droits de dénomination de stade et des millions de dons politiques.

Les procureurs fédéraux ont établi l’acte d’accusation contre Bankman-Fried avec une rapidité inhabituelle, regroupant les accusations criminelles contre le trentenaire en quelques semaines. Les accusations fédérales ont été accompagnées de plaintes de la Commodity Futures Trading Commission et de la Securities and Exchange Commission.

Ils étaient assistés de deux des alliés les plus proches de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ancienne PDG de son fonds spéculatif Alameda Research, et Gary Wang, qui a cofondé FTX avec Bankman-Fried.

Ellison, 28 ans, et Wang, 29 ans, ont plaidé coupables le 21 décembre. Leurs accords de plaidoyer avec les procureurs sont intervenus après des spéculations effrénées selon lesquelles Ellison, l’ancien partenaire amoureux de Bankman-Fried, coopérait avec des enquêtes fédérales.

Un autre ancien dirigeant de FTX, Ryan Salame, a apparemment d’abord alerté les régulateurs d’actes répréhensibles présumés au sein de FTX. Salame, un ancien co-PDG de FTX, a signalé “une mauvaise gestion possible des actifs des clients” aux régulateurs des Bahamas deux jours avant que l’échange cryptographique ne dépose une demande de mise en faillite, selon un dossier de la Securities Commission des Bahamas.

Bankman-Fried a été accusé par les forces de l’ordre fédérales et les régulateurs financiers d’avoir perpétré ce que la SEC a appelé l’une des fraudes les plus importantes et les plus “effrontées” de mémoire récente. Sa chute fulgurante a été précipitée par rapports qui a soulevé des questions sur la nature du bilan de son fonds spéculatif.

Dans les semaines qui ont suivi le dépôt de bilan de FTX le 11 novembre dans le Delaware, l’étendue des méfaits présumés de Bankman-Fried a été révélée. Le PDG de remplacement, John J. Ray, a déclaré qu’il y avait un “échec complet du contrôle de l’entreprise”.

Bankman-Fried a été inculpé devant le tribunal fédéral de New York le 9 décembre et a été arrêté par les forces de l’ordre des Bahamas à la demande des procureurs américains le 12 décembre. Suite à son inculpation, l’équipe juridique de Bankman-Fried aux Bahamas bascule sur le fait que leur client consente ou non à l’extradition.

REGARDEZ: Sam Bankman-Fried arrive au tribunal