Sam Bankman-Fried paie les avocats de la défense avec des fonds FTX : procès

Le fondateur inculpé de FTX, Sam Bankman-Fried, quitte le tribunal des États-Unis à New York, le 15 juin 2023.

Sam Bankman-Fried, co-fondateur de l’échange de crypto en échec FTX, a été poursuivi jeudi devant le tribunal des faillites du Delaware par les avocats de son ex-entreprise, qui l’accusent, ainsi que les membres de son équipe de direction, d’avoir volé des centaines de millions de dollars.

Les avocats cherchent à récupérer des fonds auprès de Bankman-Fried et d’anciens dirigeants de FTX et du fonds spéculatif sœur Alameda Research. L’un des moyens par lesquels les avocats de l’échange en faillite disent que Bankman-Fried a volé de l’argent était par le biais d’un cadeau de 10 millions de dollars à son père, l’éminent juriste Joe Bankman.

actualités liées à l’investissement

Une grande partie de ce don de 10 millions de dollars a été acheminée de FTX à Bankman-Fried Morgan Stanley et les comptes de TD Ameritrade vers janvier 2022, selon le procès. La plainte affirme que ces produits paient maintenant les factures de la défense pénale de Bankman-Fried.

Un représentant de Bankman-Fried a refusé de commenter.

Bankman-Fried a été inculpé de fraude et de corruption ainsi que de violations du financement de la campagne après que FTX a déposé son bilan à la fin de l’année dernière. Son échange, autrefois évalué à 32 milliards de dollars, s’est effondré presque du jour au lendemain après que la liquidité se soit tarie et que les clients aient exigé des retraits que l’entreprise ne pouvait pas honorer.

Bankman-Fried a plaidé non coupable. Son procès devrait commencer plus tard cette année.

Les avocats de FTX ont recherché les actifs restants de la société dans le but de récupérer le plus d’argent possible pour les créanciers.

FTX et les dirigeants d’Alameda Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh sont co-accusés dans l’affaire, aux côtés de Bankman-Fried.

