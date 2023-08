Sam Bankman-Fried n’obtient pas Adderall, vivant de « pain et eau »

Le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, portant des vêtements de prison, se tient entre ses avocats Mark Cohen et Christian Everdell devant le tribunal fédéral de Manhattan où il a plaidé coupable à sept accusations criminelles contenues dans un nouvel acte d’accusation lors d’une audience devant la juge magistrate américaine Sarah Netburn à New York City, le 22 août 2023 dans un croquis de la salle d’audience.

Lors d’une audience à New York mardi, les avocats du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ont exprimé leur inquiétude quant aux conditions de vie de leur client au centre de détention métropolitain de Brooklyn, où il est hébergé pour falsification présumée de témoins.

L’équipe juridique de Bankman-Fried a déclaré à un juge fédéral que l’ancien crypto-milliardaire « vivait de pain et d’eau » et « parfois de beurre de cacahuète », car la prison ne pouvait pas s’adapter à son régime végétalien. Ils ont dit qu’on ne lui avait offert que les « repas de chair » standard.

Mark Cohen, un avocat chargé de l’affaire, a ajouté que Bankman-Fried n’avait reçu aucune dose de son médicament prescrit Adderall, un traitement pour le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH), depuis sa détention provisoire il y a 11 jours. Cohen a déclaré que son client n’avait qu’un approvisionnement « limité » et « en diminution » d’Emsam, un patch transdermique pour traiter la dépression. Le juge de district américain Lewis Kaplan, qui préside le procès pénal, a précédemment demandé à une prison de fournir ces médicaments prescrits à Bankman-Fried.

L’audience de mardi a marqué la première comparution de Bankman-Fried depuis qu’il a été envoyé au MDC au début du mois. Il doit y être détenu jusqu’à l’ouverture de son procès pénal en octobre. Bankman-Fried, portant un uniforme beige délivré par la prison et des chaînes aux chevilles, a plaidé non coupable de sept chefs d’accusation, dont fraude et complot dans un nouvel acte d’accusation de remplacement. Il avait précédemment plaidé non coupable à d’autres actes d’accusation liés à l’effondrement de son empire crypto.

Une demande antérieure des avocats de Bankman-Fried comprenait une lettre de son psychiatre, George Lerner, qui traite l’ancien PDG de FTX depuis février 2019.

« M. Bankman-Fried a des antécédents de trouble dépressif majeur et de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. » Lerner a écrit.

Sans ses médicaments, a averti Lerner, « Bankman-Fried connaîtra un retour de ses symptômes de dépression et de TDAH et sera gravement affecté négativement dans sa capacité à aider à sa propre défense. »

La juge magistrate Sarah Netburn a déclaré qu’elle examinerait ces problèmes immédiatement et viserait à trouver une solution d’ici la fin de la journée.

Christian Everdell, un autre avocat de l’équipe juridique de Bankman-Fried, a déclaré à Netburn qu’il y avait de « graves problèmes de sixième amendement » impliquant que Bankman-Fried n’était pas en mesure de préparer et de participer à sa défense avec seulement six semaines avant le procès.

Bankman-Fried n’a jusqu’à présent pas pu accéder à Internet ni à un ordinateur portable. Ses avocats ont fait valoir qu’avec leur client en prison, il ne serait pas en mesure de préparer correctement son procès en raison des quantités astronomiques de documents de découverte accessibles uniquement via un ordinateur connecté à Internet.

Le juge Netburn a déclaré que la défense devrait faire des demandes de préparation au procès par l’intermédiaire du juge Kaplan.

Lundi, le juge Kaplan a accordé à Bankman-Fried et à ses avocats la permission de travailler hors du palais de justice au 500 Pearl Street à Manhattan immédiatement après la mise en accusation de mardi. La juge Netburn a déclaré qu’elle répondrait aux préoccupations concernant les conditions de vie de Bankman-Fried directement avec le Bureau des prisons du ministère américain de la Justice, qui gère la prison.

Bankman-Fried a vu sa caution révoquée pour sa décision de divulguer des entrées de journal intime par son ex-petite amie, Caroline Ellison, au New York Times. Dans bon nombre de ses écrits personnels, Ellison a exprimé des doutes sur elle-même et des sentiments de stress dans son rôle d’ancienne directrice du fonds spéculatif crypto en faillite de Bankman-Fried, Alameda Research.

