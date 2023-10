Vendredi, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a commencé à témoigner lors de son procès pour fraude, affirmant que l’entreprise innovante qu’il espérait faire progresser l’écosystème des crypto-monnaies a fini par faire le contraire et nuire aux clients.

L’ancien golden boy des cryptomonnaies a perdu ses entreprises et sa réputation d’entrepreneur pionnier dans un aspect émergent de la finance lorsqu’une ruée de clients a retiré leur argent l’année dernière, révélant que des milliards de dollars manquaient.

Bankman-Fried, 31 ans, a reconnu certains de ses échecs au début de son témoignage, affirmant qu’il avait commis des erreurs, grandes et petites.

“Nous pensions pouvoir créer le meilleur produit du marché”, a-t-il déclaré.

L’objectif était de faire avancer l’écosystème des cryptomonnaies, a-t-il ajouté.

“Cela s’est avéré fondamentalement à l’opposé de cela”, et de nombreux clients et autres ont été blessés, a déclaré Bankman-Fried.

Nie les accusations de fraude

Interrogé par son avocat, Mark Cohen, s’il avait fraudé quelqu’un ou pris les fonds de clients, Bankman-Fried a répondu : “Non, je ne l’ai pas fait”.

L’entrepreneur californien a plaidé non coupable des accusations de complot l’accusant d’avoir détourné des milliards de dollars de ses clients et investisseurs pour réaliser des investissements risqués, acheter des logements de luxe, s’engager dans une campagne publicitaire de stars et faire d’importants dons politiques et caritatifs.

Son témoignage très attendu devant le tribunal fédéral de Manhattan est instantanément devenu la pièce maîtresse d'une défense qui a tenté de faire comprendre que Bankman-Fried n'avait aucune intention criminelle alors qu'il avait pris des mesures qui, selon les procureurs, étaient directement responsables de l'effondrement des entreprises Bankman-Fried en novembre dernier. a fui les Bahamas depuis 2017.

Son témoignage très attendu devant le tribunal fédéral de Manhattan est instantanément devenu la pièce maîtresse d’une défense qui a tenté de faire comprendre que Bankman-Fried n’avait aucune intention criminelle alors qu’il avait pris des mesures qui, selon les procureurs, étaient directement responsables de l’effondrement des entreprises Bankman-Fried en novembre dernier. a fui les Bahamas depuis 2017.

Il a été extradé des Bahamas vers New York en décembre pour faire face à des accusations de fraude.

Bien qu’il ait initialement obtenu une caution personnelle de 250 millions de dollars américains et qu’il ait été autorisé à vivre avec ses parents à Palo Alto, en Californie, la caution a été révoquée en août et il a été emprisonné lorsque le juge Lewis A. Kaplan a conclu qu’il avait tenté d’influencer des potentiels. témoins à son prochain procès.

Les procureurs ont construit leur dossier contre Bankman-Fried pendant trois semaines, en s’appuyant en grande partie sur ses anciens hauts dirigeants, un cercle restreint de personnes qui partageaient un appartement-terrasse aux Bahamas avec Bankman-Fried.

Les dirigeants ont témoigné que Bankman-Fried leur avait ordonné de dépenser des milliards de dollars prélevés sur les comptes des clients FTX et acheminés via Alameda Research, un fonds spéculatif qu’il a lancé en 2017, deux ans avant de créer l’échange de crypto-monnaie FTX.