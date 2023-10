Sam Bankman-Fried : Moments clés menant au procès du fondateur de FTX | Nouvelles des tribunaux

Le procès pour fraude de Sam Bankman-Fried, qui a débuté mardi aux États-Unis, marque le point culminant d’une saga juridique d’un an découlant de l’effondrement dramatique de la bourse de crypto-monnaie FTX qu’il a fondée.

Le procès, qui devrait durer environ six semaines, intervient près d’un an après que l’effondrement de FTX ait choqué les marchés et terni la réputation de Bankman-Fried. La sélection du panel de 12 jurés et six suppléants devrait se poursuivre mercredi, suivie des déclarations liminaires.

Voici une chronologie des événements clés ayant conduit au procès de l’ancien milliardaire de 31 ans.

2017

Bankman-Fried, diplômé du Massachusetts Institute of Technology, quitte son emploi de trader quantitatif chez Jane Street Capital et lance Alameda Research, une société de trading axée sur la crypto-monnaie.

mai 2019

Bankman-Fried et l’ancien employé de Google, Gary Wang, ont découvert FTX comme une nouvelle plate-forme pour échanger des jetons cryptographiques et des produits dérivés.

octobre 2021

FTX lève 420 millions de dollars en capital-risque, valorisant l’entreprise à 25 milliards de dollars. Bankman-Fried fait ses débuts sur la liste Forbes des milliardaires, qui estime sa valeur nette à 22,5 milliards de dollars. L’évaluation de sa fortune par le magazine s’élèverait à 26 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

Février 2022

La diffusion du Super Bowl de la NFL regorge de publicités sur les cryptomonnaies, ce qui témoigne du comble de l’engouement pour cette classe d’actifs en plein essor. Le spot « Don’t Miss Out » de FTX présente l’acteur Larry David, dont le scepticisme à l’égard de la plateforme est décrit comme s’apparentant à celui d’un premier humain doutant de l’importance de la roue.

Juin-juillet 2022

Bankman-Fried apparaît comme le soi-disant « chevalier blanc » du secteur des crypto-monnaies dans un contexte d’effondrement des prix du Bitcoin et d’autres actifs numériques. Alameda accorde au prêteur de crypto Voyager Digital une facilité de crédit de 200 millions de dollars, et FTX accorde au prêteur BlockFi un prêt de 250 millions de dollars.

2 novembre 2022

Le site d’informations sur la cryptographie CoinDesk publie un bilan divulgué d’Alameda Research montrant qu’une grande partie de ses 14,6 milliards de dollars d’actifs sont détenus dans le propre jeton de FTX, appelé FTT. Le jeton perd ensuite environ 400 millions de dollars de sa capitalisation boursière, et la bourse rivale Binance annonce qu’elle vendra ses avoirs FTT.

8 novembre 2022

Après que FTX ait constaté 6 milliards de dollars de retraits de clients en trois jours, le patron de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que la société avait signé un accord non contraignant pour acheter l’unité non américaine de FTX. Binance annule l’accord le lendemain.

11 novembre 2022

FTX dépose une demande de mise en faillite aux États-Unis et Bankman-Fried démissionne de son poste de PDG.

16 novembre 2022

David et d’autres promoteurs célèbres de FTX, dont le quart-arrière de la NFL Tom Brady, sont poursuivis en justice pour des allégations selon lesquelles ils se seraient livrés à des pratiques trompeuses. Les célébrités ont déclaré que la poursuite devrait être rejetée, arguant qu’elle n’avait pas causé de pertes aux investisseurs de FTX.

12 décembre 2022

Bankman-Fried est arrêté aux Bahamas, où il réside et où est basé FTX. Le bureau du procureur américain de Manhattan a confirmé plus tard qu’un grand jury fédéral l’avait inculpé de fraude et de complot.

21 décembre 2022

Bankman-Fried quitte les Bahamas après avoir accepté d’être extradé vers les États-Unis. Alors qu’il est dans les airs, les procureurs révèlent que Wang et la directrice générale d’Alameda, Caroline Ellison, ont plaidé coupables et accepté de coopérer avec les procureurs.

22 décembre 2022

Bankman-Fried fait une première comparution devant le tribunal fédéral de Manhattan et est libéré en détention à domicile au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, moyennant une caution de 250 millions de dollars.

3-12 janvier 2023

Bankman-Fried plaide non coupable et le juge de district américain Lewis Kaplan prévoit son procès pour octobre. Dans un article de blog post-arrestation, Bankman-Fried nie avoir volé des fonds et attribue l’effondrement de FTX à un ralentissement plus large des marchés de la cryptographie.

28 février 2023

Nishad Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie chez FTX, ajoute à la pression sur Bankman-Fried en devenant le troisième ancien membre de son entourage à plaider coupable de fraude et à accepter de coopérer avec les procureurs.

11 août 2023

Kaplan révoque la caution de Bankman-Fried après avoir trouvé des raisons probables de croire qu’il avait falsifié des témoins au moins à deux reprises, notamment en partageant les écrits privés d’Ellison avec un journaliste du New York Times. Bankman-Fried est placé en détention provisoire au centre de détention métropolitain de Brooklyn en attendant son procès.

3 octobre 2023

Le procès débute à Manhattan avec la sélection du jury. Le père et le frère de Bankman-Fried, ainsi que l’ancien porte-parole de l’ex-président Donald Trump, Anthony Scaramucci, figurent parmi les témoins possibles du procès pour fraude, selon une liste lue par un procureur au tribunal.

Mais rien ne garantit qu’ils témoigneront lors du procès, qui devrait durer six semaines.