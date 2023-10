Par Natalie Sherman et Erin Delmore

Équipe commerciale de la BBC, New York

il y a 3 heures

Légende, Un croquis de la salle d’audience où préside le juge Lewis Kaplan

L’ancien crypto-milliardaire Sam Bankman-Fried risque des décennies de prison, alors que son procès pour ce qui a été appelé l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire des États-Unis commence.

Les plaidoiries d’ouverture de l’affaire sont attendues plus tard à New York, après la sélection du jury mardi.

L’homme de 31 ans, qui dirigeait autrefois l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, est accusé d’avoir volé des milliards à des clients et des investisseurs.

Il a nié ces allégations.

Fils de professeurs de droit de Stanford, M. Bankman-Fried est devenu célèbre après avoir fondé FTX, une plateforme où les clients pouvaient échanger des devises numériques, en 2019.

Il est devenu une sorte de porte-parole de la cryptographie à Washington, connu pour sa tignasse bouclée, ses parrainages sportifs et ses relations avec des célébrités comme la star du football américain Tom Brady et le comédien Larry David.

Alors que les marchés de la crypto se sont détériorés en 2022, il est intervenu en sauveur pour les petites entreprises, ce qui lui a valu le surnom de « roi de la crypto ».

Mais quelques mois plus tard, il a été arrêté et accusé de fraude, après la faillite de FTX, avec plus de 8 milliards de dollars (6,6 milliards de livres sterling) portés disparus.

L’arrivée de M. Bankman-Fried au palais de justice fédéral mardi a donné le coup d’envoi de ce qui devrait être une bataille judiciaire d’environ six semaines.

Légende, L’avocat américain Damian Williams dirige le bureau qui défend le dossier contre M. Bankman-Fried

Ce moment a attiré des dizaines de journalistes au palais de justice, certains faisant la queue dès 5 heures du matin pour avoir un aperçu de l’homme dont la disgrâce dramatique semblait forcer l’ensemble de l’industrie de la cryptographie à rendre des comptes.

« Tous les regards seront rivés sur cela », a déclaré Renato Mariotti, ancien procureur fédéral et associé du cabinet d’avocats Bryan Cave Leighton Paisner.

« Cela revêt une importance accrue compte tenu de l’état de l’industrie de la cryptographie et de l’état de la réglementation aux États-Unis. »

Le procès devrait mettre en lumière les négociations grisantes dans un secteur qui est en proie à des questions de légitimité depuis ses débuts mais qui a semblé pendant un certain temps faire naître des milliardaires, du moins sur le papier, presque du jour au lendemain.

Dans son acte d’accusation, le ministère de la Justice a allégué que M. Bankman-Fried avait utilisé les fonds des clients placés chez FTX pour dépenser de manière extravagante, en achetant une propriété et en faisant plus de 100 millions de dollars de dons politiques.

Il aurait également utilisé cet argent pour couvrir les pertes de sa société commerciale, Alameda Research, mentant aux investisseurs et aux banques sur les liens entre les deux sociétés.

Dans des entretiens avec les médias, notamment avec la BBC, M. Bankman-Fried a admis avoir tenu des registres de manière bâclée, mais a nié tout acte répréhensible intentionnel.

Les administrateurs de FTX en faillite avaient récupéré plus de 7 milliards de dollars en août. Les avocats de M. Bankman-Fried ont fait valoir dans des dossiers judiciaires qu’il suivait les conseils juridiques sur des points clés.

Mais quatre de ses plus proches collègues d’affaires et alliés – dont son ex-petite amie et ancienne chef d’Alameda Caroline Ellison – ont déjà plaidé coupable. Trois devraient témoigner contre lui.

Les analystes estiment que les chances de victoire penchent en faveur du gouvernement, qui affiche un bilan écrasant dans des cas comme celui-ci.

Source des images, Getty Images

« Je n’entends pas encore entendre une défense solide de sa part », a déclaré John Coffee Jr, professeur à la Columbia Law School. « Il peut convaincre les gens qu’il est un peu maladroit, mais ce n’est pas vraiment une défense qui fonctionnera très bien quand il y a toutes ces autres personnes qui témoignent contre lui.

« Il ne s’agit pas d’un cas où il a dit, elle a dit. C’est un cas où il a dit et six autres qu’elle a dit, disant le contraire », a-t-il ajouté, notant qu’il sera difficile pour les avocats de M. Bankman-Fried de semer le doute sur l’affaire. crédibilité de tant de témoins.

M. Bankman-Fried attend son procès depuis août, lorsque le juge Kaplan a révoqué sa caution après qu’il a été déterminé qu’il avait donné les écrits privés de Mme Ellison à un journaliste du New York Times.

Bien qu’il soit resté exceptionnellement bruyant depuis sa chute, il n’est pas clair s’il prendra la parole pour sa propre défense.

Mardi, devant le tribunal, où il a comparu en costume avec ses mèches typiquement ébouriffées taillées, il a déclaré au juge Lewis Kaplan qu’il comprenait que ce serait son choix.

Les avocats des deux parties ont déclaré qu’un accord de plaidoyer n’avait jamais été discuté.

Le meilleur espoir de M. Bankman-Fried est de trouver un membre du jury sympathique, selon les experts.

« Il suffit qu’un juré dise : ‘Non coupable, le gouvernement n’a pas prouvé sa cause au-delà de tout doute raisonnable' », a déclaré Ira Lee Sorkin, avocat chez Mintz & Gold qui représentait le financier en disgrâce Bernie Madoff.

Danya Perry, ancienne avocate adjointe du district sud de New York, a déclaré que l’issue du procès déterminerait probablement les conséquences plus larges de l’effondrement de FTX, alors que le Congrès débat de nouvelles règles pour l’industrie et que le gouvernement poursuit des batailles juridiques avec plusieurs d’autres entreprises et fondateurs.

« Il s’agit simplement de savoir jusqu’où va la réglementation pour garantir que quelque chose comme ça ne se reproduise plus », a-t-elle déclaré.