Sam Bankman-Fried: Le patron de la cryptographie arrêté embrasse ses parents alors qu’il se voit refuser la mise en liberté sous caution pour «l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire des États-Unis» | Actualités scientifiques et techniques

L’ancien patron de l’échange de crypto-monnaie, Sam Bankman-Fried, a embrassé ses parents après s’être vu refuser une caution pour des accusations liées à “l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine”.

Le fondateur de FTX, âgé de 30 ans, a été accusé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis de fraude et de violation des lois sur le financement des campagnes. Il est également poursuivi.

Suivant son arrestation aux Bahamasun juge lui a refusé la mise en liberté sous caution, affirmant qu’il présentait un “grand” risque de fuite, et l’a plutôt envoyé dans un établissement correctionnel local.

Bankman-Fried restera en détention aux Bahamas jusqu’au 8 février au moins.

Les derniers développements couronnent une chute de grâce étonnante ces dernières semaines pour l’homme connu sous le nom de SBF, qui a amassé une fortune évaluée à plus de 20 milliards de dollars (16,2 milliards de livres sterling) alors qu’il chevauchait un boom de la crypto-monnaie pour construire FTX dans l’une des plus grandes bourses du monde avant qu’elle ne s’effondre brusquement cette année.

Bankman-Fried s’est déjà excusé auprès des clients et a reconnu les défaillances de la surveillance chez FTX, mais a déclaré qu’il ne pensait pas personnellement avoir une responsabilité pénale.

Plus tôt mardi, le procureur américain Damian Williams à New York a allégué que Bankman-Fried avait fait des contributions de campagne illégales aux démocrates et aux républicains avec “l’argent des clients volés”, le qualifiant de l’une des “plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine”.

Bankman-Fried encourt une peine maximale de 115 ans de prison s’il est reconnu coupable des huit chefs d’accusation, ont déclaré les procureurs.

Il a été arrêté à son domicile dans une communauté fermée de la capitale des Bahamas, Nassau.

Dans le Acte d’accusation descellé mardi matinles procureurs américains ont affirmé que Bankman-Fried s’était engagé dans un stratagème visant à frauder les clients de FTX en détournant leurs dépôts pour payer les dépenses et les dettes et pour effectuer des investissements au nom de son fonds spéculatif crypto, Alameda Research LLC.

Il a également fraudé les prêteurs d’Alameda en fournissant des informations fausses et trompeuses sur l’état du fonds spéculatif, et a cherché à dissimuler l’argent qu’il avait gagné en commettant une fraude électronique, est-il allégué.

La SEC et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont allégué que M. Bankman-Fried avait commis une fraude dans le cadre de poursuites intentées mardi.

La CFTC l’a poursuivi, ainsi qu’Alameda et FTX, alléguant une fraude impliquant des actifs numériques.

Depuis au moins mai 2019, FTX a levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions dans le cadre d’un “plan effronté et pluriannuel” d’une durée d’un an dans lequel Bankman-Fried a dissimulé que FTX détournait les fonds des clients vers Alameda Research, selon la SEC.

Bankman-Fried, qui a fondé FTX en 2019, était une figure non conventionnelle qui arborait des cheveux sauvages, des t-shirts et des shorts lors de comparutions avec des hommes d’État comme l’ancien président américain Bill Clinton.

Il est devenu l’un des plus grands donateurs démocrates, contribuant 5,2 millions de dollars (4,2 millions de livres sterling) à la campagne 2020 du président Joe Biden.

Forbes a fixé sa valeur nette il y a un an à 26,5 milliards de dollars (21,4 milliards de livres sterling).

FTX a déposé son bilan le 11 novembre, laissant environ un million de clients et d’autres investisseurs face à des pertes de plusieurs milliards de dollars. SBF a démissionné de son poste de directeur général le même jour.

L’effondrement s’est répercuté dans le monde de la cryptographie et a fait chuter le bitcoin et d’autres actifs numériques.

John Ray, le successeur de Bankman-Fried au poste de PDG, a été appelé mardi à témoigner devant le House Financial Services Committee du Congrès américain.

Un échange crypto est une plate-forme sur laquelle les investisseurs peuvent échanger des jetons numériques tels que le bitcoin.