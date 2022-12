Sam Bankman-Fried: L’ancien PDG de FTX comparaîtra devant le tribunal lundi pour abandonner la lutte contre l’extradition

New York

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, devrait comparaître lundi devant un tribunal des Bahamas pour revenir sur sa décision de contester son extradition vers les États-Unis, a déclaré à CNN une personne proche du dossier.

Bankman-Fried devrait accepter son extradition vers les États-Unis, a déclaré la personne. Reuters a annoncé pour la première fois que Bankman-Fried retirerait son combat d’extradition lundi.

On ne sait toujours pas à quelle heure Bankman-Fried comparaîtra devant le tribunal. S’il renonce à son extradition, il retournera probablement rapidement aux États-Unis. Une fois aux États-Unis, il comparaîtra devant un juge américain pour une mise en accusation et une audience sur la mise en liberté sous caution.

CNN a contacté les avocats de Bankman-Fried et le procureur général des Bahamas.

Mardi dernier, les procureurs fédéraux du district sud de New York ont ​​inculpé Bankman-Fried de huit chefs d’accusation de fraude et de complot. Bankman-Fried pourrait encourir jusqu’à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable des huit chefs d’accusation contre lui, bien qu’il n’obtienne probablement pas la peine maximale.

En plus de cela, les régulateurs du marché américain ont intenté des poursuites civiles accusant Bankman-Fried d’avoir fraudé les investisseurs et les clients, affirmant qu’il “avait construit un château de cartes sur une base de tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie”.

Bankman-Fried reste aux Bahamas, où FTX était basé, et a été arrêté lundi soir dernier. Il a été interpellé mardi et un juge des Bahamas a rejeté sa demande de libération sous caution, affirmant qu’il présentait un risque de fuite. Son extradition vers les États-Unis pourrait prendre des semaines.

Les procureurs allèguent que Bankman-Fried a conspiré avec d’autres sur de nombreux stratagèmes, y compris l’utilisation abusive des dépôts de clients détenus dans FTX qui ont été utilisés pour couvrir les dépenses d’Alameda, le fonds spéculatif de Bankman-Fried.

Bankman-Fried aurait également fraudé les prêteurs d’Alameda en leur fournissant des informations trompeuses sur la situation financière du fonds spéculatif.

L’acte d’accusation de 14 pages allègue également que Bankman-Fried a conspiré avec d’autres pour violer les lois électorales fédérales en faisant des dons politiques aux candidats et aux comités de collecte de fonds entre 2020 et novembre 2022, au-delà des limites légales fédérales et au nom d’autres personnes.

