Sam Bankman-Fried, FTX et le début de l’ère glaciaire de la crypto

Il y a quelques mois, l’échange de crypto-monnaie FTX était évalué à environ 32 milliards de dollars. Sa marque a été collée sur l’arène du Miami Heat et sur les arbitres lors des World Series. Tom Brady le colportait pendant le Super Bowl.

Maintenant, FTX entre en faillite. Plus d’un million de créanciers auraient pu perdre leur argent. Et le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à la possibilité d’accusations criminelles.

L’effondrement spectaculaire de FTX provoque des ondes de choc dans le monde de la finance et des affaires, mais c’est particulièrement mauvais pour l’avenir de la cryptographie. Bankman-Fried – ou “SBF” comme on l’appelle dans le monde de la cryptographie – était le garçon prodige de l’industrie, le visage amical menant la charge d’intégrer la cryptographie dans le système financier traditionnel.

Liz Hoffman, rédactrice en chef des affaires et de la finance de Semafor, a déclaré Aujourd’hui, expliqué l’hôte Sean Rameswaram qui, avec Bankman-Fried déshonoré, cet effort d’intégration est probablement retardé des années, sinon plus. “Je pense, vous savez, que nous parlons beaucoup de l’hiver crypto”, a-t-elle déclaré.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la conversation, édité pour plus de longueur et de clarté.

Sean Ramesvaram

Liz, je pense que beaucoup de gens dans le monde qui n’investissent pas dans la crypto ont l’impression que ce n’est que de la fumée et des miroirs et que c’est beaucoup trop sauvage d’un Occident. Et cette histoire le confirme en quelque sorte. Mais vous nous dites que ce sont les deux plus gros acteurs de la cryptographie. Comment tout cela est-il si faux ?

Liz Hoffmann

C’est comme un conte aussi vieux que la finance. C’est exactement ce qui s’est passé avec Lehman Brothers en 2000 – comme, enlevez les portefeuilles et les jetons et le jargon crypto étrange. C’est exactement ce qui s’est passé avec Lehman Brothers. C’est exactement ce qui s’est passé avec Washington Mutual. C’est exactement ce qui s’est passé en 1929, c’est-à-dire que les gens sont sortis sur leurs skis. Il y a eu une perte de confiance dans le système, et c’était une ruée vers la banque.

Vous savez, aucune institution financière n’a l’argent de ses clients dans un coffre-fort. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Ils le prêtent. Ils investissent dans les choses. Mais il y a toutes ces règles qui essaient de les garder sur les rails. Ils sont censés avoir un certain montant en main que si vous vous présentez à la banque demain et dites : « Je veux récupérer mes dépôts », ils vous le remettront. S’ils ne pouvaient pas, cela déclencherait une panique massive. Et c’est essentiellement ce qui s’est passé ici. C’est un peu moins clair où est allé l’argent et s’il y a une criminalité sous-jacente, mais la façon dont cela s’est déroulé n’est qu’une question financière très basique.

Les frères Crypto prétendent vivre en dehors du système, comme: «Vous êtes une bande de schmucks, vous êtes menti et utilisé par l’homme, et nous créons ce tout nouveau système financier à partir de zéro qui sera égalitaire et utopique et ce sera formidable. Mais il n’y a pas de vitesse de fuite. La gravité s’applique toujours. Et ils ont été abattus par un problème très basique, à savoir qu’ils n’avaient plus d’argent.

Sean Ramesvaram

Et vous comparez cela à Lehman Brothers et Washington Mutual, c’est-à-dire la Grande Récession. Qui est baisé ici et à quel point est-il baisé ?

Liz Hoffmann

Il y a deux seaux de personnes qui se font baiser, et ils se font tous les deux assez mal baiser. Je veux dire, une analogie qui pourrait être utile ici est – je suis un enfant des années 80 et 90 – Chuck E. Cheese.

Vous leur donniez de l’argent, vous achetiez des jetons lorsque vous franchissiez la porte, puis vous utilisiez des jetons pour toutes sortes de choses amusantes chez Chuck E. Cheese. Et quand vous partiez, s’il vous restait des jetons, vous pouviez les rendre, et ils vous rendraient de l’argent. Si vous aviez un tas de jetons – si vous étiez comme un utilisateur super puissant de Chuck E. Cheese – vous avez gardé une grande partie de votre valeur nette en jetons Chuck E. Cheese parce que vous y allez tout le temps. Si Chuck E. Cheese faisait faillite, vous perdriez beaucoup d’argent car vous détenez tous ces jetons que vous aviez l’intention d’utiliser dans le système ou d’échanger contre de l’argent et ils ne valent rien. Ce sont les gens qui ont acheté des jetons FTX, donc les crypto bros, n’est-ce pas ? En grande partie en dehors des États-Unis, devrais-je dire.

L’autre groupe sont les propriétaires de Chuck E. Cheese. Ce sont les investisseurs de FTX. Et ils avaient collecté des fonds auprès d’un who’s who de la Silicon Valley. Ces grandes sociétés de capital-risque, dont l’une, Sequoia, avait investi la semaine dernière dans ce projet pour une valorisation de 32 milliards de dollars, ont réduit la participation à zéro.

Sean Ramesvaram

Ouah.

Liz Hoffmann

Ils perdront donc de l’argent. Leurs investisseurs sont des fonds de pension et des dotations universitaires. Il y a donc un effet d’entraînement ici. Je ne veux pas minimiser les pertes que les vrais investisseurs vont subir. Cela dit, je ne pense pas que ce soit comme une contagion. Je ne pense pas que cela se répercute sur l’économie en général. Et en partie parce que de par sa conception, la crypto n’était pas branchée sur l’économie. Les entrepreneurs en cryptographie sont tellement dédaigneux de l’économie traditionnelle et du système financier traditionnel qu’ils vivent en grande partie en dehors de celui-ci.

Le truc avec Lehman, c’est que — et, vous savez, AIG et ces entreprises en 2008 — c’est qu’ils étaient incroyablement branchés sur le système financier ordinaire d’une manière que les gens n’appréciaient pas. Tout le monde disait : « Oh, AIG est comme une banque d’investissement. Ils font leurs trucs à la Wall Street. Mais non. Il s’avère qu’ils avaient des déposants et des clients dans tout le système financier. Tout était massivement lié. Il y avait une tonne de dettes. Et donc quand le fil a été tiré, tout le pull s’est défait. Je ne vois pas cela se produire ici. Je pense que nous parlons beaucoup de l’hiver crypto. Je pense que c’est probablement une ère glaciaire crypto qui arrive, et les gens vont perdre de l’argent. Et l’ensemble de l’industrie – dans la mesure où vous pensez qu’elle a une valeur à long terme. Je suis toujours un peu agnostique à ce sujet. Je ne sais pas – c’est une très mauvaise journée pour ça.

Sean Ramesvaram

Pensons-nous que le gouvernement y prête attention? Y a-t-il une chance que la crypto devienne plus réglementée à la suite de ces retombées massives ?

Liz Hoffmann

Oui, et je pense que le gouvernement aurait vraiment aimé y prêter plus d’attention il y a un an. C’était un peu un jump ball à Washington, DC. On ne savait pas trop qui était censé s’en occuper, parce qu’il y a une école de pensée qui dit : « Non, c’est comme une action ou une obligation sous un autre nom. Il devrait être réglementé comme n’importe quel titre que vous achèteriez ou vendriez. L’autre est : « Cela ressemble plus à de l’or ou du bétail. C’est plus une marchandise. » Personne ne peut vraiment comprendre ce que c’était. Et donc le résultat est que ce n’était tout simplement pas très réglementé.

Il y avait certaines choses que vous ne pouviez pas faire. Vous ne pouviez pas commercialiser des jetons auprès d’investisseurs américains, c’est pourquoi la plupart des [Bankman-Fried’s] les clients étaient à l’étranger. Mais je pense qu’il y a un très bon argument à faire valoir que les régulateurs étaient endormis à l’interrupteur, très lents à agir. Je pense que cela va changer très rapidement.

Sean Ramesvaram

Comment pensez-vous que la crypto se remet de ce moment où, je ne sais pas, on a eu l’impression qu’il a été confirmé que l’empereur n’avait effectivement pas de vêtements?

Liz Hoffmann

Empereur extrêmement nu. Euh, il y a une chance que ce ne soit pas le cas.

Sean Ramesvaram

Oh!

Liz Hoffmann

Il y a un argument à faire valoir selon lequel il y a, fondamentalement, une valeur dans la technologie, que le système financier est tout simplement incroyablement inefficace, qu’il est tout simplement stupide et repose sur beaucoup de papier et beaucoup de confiance, et que vous pourriez construire un type plus efficace de système sans confiance où le code a fait le travail que font des centaines de milliers de personnes dans le système financier. Je pense que cela a une certaine valeur, et je pense que la technologie sous-jacente continuera probablement d’exister et d’évoluer ici. Je ne suis pas sûr qu’il y ait besoin de ces jetons loufoques.

Il y a donc de bons éléments de technologie, et je pense qu’ils iront bien. Vous savez, remontez à 2001 : beaucoup d’entreprises dot-com stupides ont été éliminées, mais cela a jeté les bases des câbles à fibre optique, du haut débit et du commerce électronique. Et Amazon était le gagnant là-bas. Mais finalement quelqu’un viendra voir l’épave et dira : « Vous savez quoi ? Ce sont les bons morceaux. Je suis prêt à y mettre un peu d’argent institutionnel pour adulte », et ils commenceront à reconstruire.