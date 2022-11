Sam Bankman-Fried, FTX et l’avenir de la réglementation cryptographique

À l’heure actuelle, nous avons beaucoup plus de questions que de réponses sur ce qui s’est passé avec FTX, l’échange de crypto-monnaie qui s’est effondré la semaine dernière. Les titulaires de compte récupéreront-ils leur argent ? Sam Bankman-Fried, également connu sous le nom de SBF, fera-t-il face à des accusations criminelles ? Qu’adviendra-t-il de tous ceux qui auront accepté ses dons ? Est-ce enfin le début de la fin pour la crypto ?

Et puis il y a la question juste devant nous : comment cela s’est-il produit et comment pouvons-nous nous assurer que cela ne se reproduise plus ? Répondre à cette question est compliqué puisque bon nombre des enquêtes initiales sur Bankman-Fried, sa société de négoce Alameda Research et FTX viennent à peine de commencer. Pourtant, ce qui est déjà sorti a revigoré les appels à la réglementation d’une industrie qui a longtemps commercialisé son manque de réglementation comme l’une de ses principales caractéristiques.





Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Recoder

Découvrez comment le monde numérique change – et nous change – avec la newsletter hebdomadaire de Recode.

Ces appels sont maintenant de plus en plus forts et tout le monde semble convenir qu’il faut faire quelque chose au sujet de la réglementation de la cryptographie. Mais il ne semble pas y avoir de consensus sur ce que devrait être ce quelque chose. FTX, quant à lui, a déjà déposé son bilan, bien que les liquidateurs des Bahamas aient déclaré mercredi qu’ils rejetaient la “validité” de la procédure.

“La faillite de FTX est à la fois dévastatrice et alarmante, mais en même temps, pas surprenante”, a déclaré la sénatrice Cynthia Lummis (R-WY), qui a co-écrit plus tôt cette année un projet de loi sur la cryptographie avec la sénatrice Kirsten Gillibrand (D-NY). , a déclaré Recode. “L’essentiel est que nous ayons besoin d’une réglementation complète en place pour éliminer les mauvais acteurs et garantir que les consommateurs aient confiance dans les institutions auxquelles ils font confiance avec leur argent durement gagné.”

Bien que l’effondrement de FTX n’ait pas fait chuter le marché boursier, d’autres plates-formes de cryptographie en ressentent certainement les effets d’entraînement, et les dirigeants de Washington saisissent le moment pour appeler à une réglementation plus importante, voire meilleure, de la cryptographie dans son ensemble. La sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) a tweeté vendredi que l’effondrement de FTX démontrait la nécessité de “des règles plus strictes.” D’un autre côté, le représentant du promoteur de la cryptographie Jake Auchincloss (D-MA) a déclaré que certaines des propositions que le Congrès envisage déjà devraient rester à l’étude. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que l’effondrement de FTX était la preuve que les plates-formes de cryptographie avaient besoin de meilleures protections pour les clients, tandis que le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a allégué qu’une grande partie de l’industrie de la cryptographie au sens large n’était “pas conforme” aux réglementations existantes.

Certains reprochent aux investisseurs de ne pas avoir enquêté de plus près sur FTX avant de donner des milliards à l’entreprise. Cependant, de nombreux membres de l’industrie de la cryptographie ont parlé de leurs frustrations face à l’approche actuelle du gouvernement. Beaucoup sont en colère contre la SEC – et Gensler, en particulier. Le représentant Tom Emmer (R-MN), qui codirige le Congressional Blockchain Caucus, accusé la SEC d’aider FTX et Bankman-Fried dans une tentative d’établir un monopole, et le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a reproché à la commission de ne pas établir la clarté réglementaire. Certains crypto-sceptiques pensent également que la SEC a laissé tomber la balle, en gros.

“L’effondrement de FTX était absolument un échec de la part des régulateurs financiers”, a déclaré Stephen Diehl, ingénieur logiciel et éminent critique de l’industrie de la cryptographie. “Les marchés financiers ont besoin d’un flic sur le coup, et actuellement, le marché de la cryptographie n’en a pas.”

FTX n’est pas la première institution financière à tomber en ruine au milieu d’allégations de fraude, et ce qui s’est finalement passé avec FTX pourrait ne pas être clair avant un certain temps. Pourtant, les experts ont déclaré à Recode que la zone grise juridique dans laquelle la cryptographie opère semble rendre ce résultat plus probable. Les échanges cryptographiques ne sont pas réglementés comme les banques ou même les sociétés de courtage. Bien que ce manque de surveillance ait fait de la crypto un investissement beaucoup plus spéculatif – et pour certains investisseurs, plus attrayant – il a également fait de FTX un endroit plus risqué pour stocker des actifs. Les comptes crypto n’ont pas d’assurance-dépôts fédérale.

“Il n’est pas nécessairement possible que cette fraude aurait représenté la même manière si elle avait été une entité plus traditionnellement réglementée”, a déclaré Rohan Gray, professeur de droit à l’Université Willamette qui a conseillé la représentante Rashida Tlaib (D-MI). “Mais la fraude elle-même … Voler l’argent des clients est une histoire aussi ancienne que le temps.”

La SEC et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui réglemente les produits dérivés américains, ainsi que le bureau du procureur général américain de Manhattan et le ministère de la Justice, enquêtent actuellement sur l’implosion de FTX. Bien que la société soit techniquement basée aux Bahamas, la bourse peut avoir suffisamment de liens avec les États-Unis pour plaider la cause. Certains ont déclaré qu’une condamnation potentielle pourrait dépendre de la preuve que Bankman-Fried avait l’intention de commettre une fraude, tandis que d’autres experts juridiques ont suggéré que le transfert des fonds des clients pour soutenir Alameda violait les conditions d’utilisation de FTX. Les enquêteurs peuvent également se concentrer sur FTX US, le côté américain le plus réglementé des activités de FTX, car il aurait dû être davantage surveillé, du moins en théorie.

Christine Parlour, professeur de finance à la Haas School of Business de Berkeley, a expliqué que FTX US disposait d’une «soupe alphabétique de licences» et que certaines de ses transactions relevaient de la supervision de la CFTC. “Ce qui manquait clairement, c’était une vue d’ensemble de l’ensemble – le fait que les fonds n’étaient pas cantonnés”, a-t-elle déclaré.

On ne sait pas où la conversation autour de la réglementation ira ensuite. Le comité des services financiers de la Chambre a annoncé qu’il tiendra une audience sur FTX en décembre, et une autre audience sera organisée par le comité sénatorial des banques. Pourtant, il y a peu d’accord sur ce que pourrait être la meilleure législation. La commission sénatoriale de l’agriculture a retardé le balisage d’une proposition de crypto bipartite qui a été favorisée par FTX et Bankman-Fried. Dans une interview Twitter DM avec Kelsey Piper de Vox cette semaine, Bankman-Fried a déclaré: “fuck régulateurs.”

Certains ont suggéré que la solution n’est pas nécessairement d’adopter de nouvelles lois, mais plutôt de financer et d’embaucher plus de personnes pour faire appliquer les lois que nous avons déjà. Gray a suggéré qu’en plus des nouvelles lois visant à freiner l’industrie de la cryptographie et à réglementer les pièces stables, le gouvernement doit également examiner la législation qui soutient des initiatives telles que la banque publique. Xuan-Thao Nguyen, directeur de l’Asian Law Center de la faculté de droit de l’Université de Washington, a déclaré à Recode qu’une partie de la solution devrait inclure l’examen des réglementations qui exigeraient que les pertes et les gains cryptographiques soient déclarés à leur juste valeur, ainsi que des protections pour les comptes de dépôt cryptographiques similaires à ceux qui accompagnent les comptes de titres gérés par des sociétés de courtage.

Une partie du défi, bien sûr, consistera à naviguer dans l’industrie plus large de la cryptographie, qui consacre beaucoup de temps et d’argent à faire pression pour la législation qu’elle souhaite. (Jusqu’à très récemment, Bankman-Fried essayait de le faire lui-même.) certainement continuer. En mars, le président Joe Biden a signé un décret exécutif qui a déclenché un vaste effort pour réglementer les crypto-monnaies. Bien que cette décision ait été largement célébrée par l’industrie de la cryptographie – le prix du bitcoin a augmenté – il n’est pas encore clair si l’effondrement de FTX changera son approche de la création de nouvelles règles. Bien sûr, les régulateurs d’autres pays s’impliquent également.

«Comment Bernie Madoff a-t-il été légalement autorisé à se produire? Ce n’était pas le cas. Bernie Madoff a agi illégalement pendant longtemps et personne ne s’en est rendu compte », a fait remarquer Aaron Klein, chercheur principal en études économiques à la Brookings Institution. “Il y a un sous-courant naturel pour dire:” Wow, c’est vraiment mauvais. Nous aurions dû avoir plus de réglementation pour l’arrêter. Et vous diriez probablement, ‘Vous ne pouvez pas réglementer l’honnêteté.’

Divulgation: En août dernier, la fondation familiale philanthropique de Bankman-Fried, Building a Stronger Future, a décerné à Future Perfect de Vox un accorder pour un projet de reporting 2023. Ce projet est maintenant en pause.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode. Inscrivez-vous ici pour ne pas rater la prochaine !