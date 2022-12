Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, fait face à des problèmes juridiques croissants

Le revirement de Covid en Chine sème la confusion

Quiconque recherche des signes d’optimisme de la part de l’économie chinoise ressent probablement un coup de fouet. La décision abrupte de Pékin la semaine dernière d’inverser certains des aspects les plus draconiens de sa politique zéro-Covid est maintenant suivie de rapports selon lesquels des responsables ont annulé, puis annulé une importante réunion de planification économique cette semaine, soulignant l’opacité de l’élaboration des politiques alors que les cas augmentent dans le deuxième monde. plus grande économie.

L’ampleur de l’épidémie est inconnue et les données pourraient devenir plus troubles. Pékin abandonne pratiquement sa politique de tests rigoureux et de verrouillages sévères pour des mesures plus laxistes. Les responsables de la santé disent maintenant qu’ils ne publieront pas de données sur les cas asymptomatiques, ajoutant à s’inquiète de la préparation du pays au Covidet soulevant d’autres questions sur la fiabilité des informations gouvernementales.

Certains Chinois reviennent à un comportement de type confinement. Les villes, y compris Pékin, sont étrangement calmes car les habitants restent chez eux de peur de contracter le virus ou d’éviter d’infecter les autres, ce qui freine l’activité commerciale. Les restaurants sont vides, les pharmacies manquent de médicaments contre la grippe et de désinfectants, et les chauffeurs-livreurs habituellement omniprésents ont presque disparu.

Les investisseurs espèrent toujours pour 2023. Les groupes d’entreprises affirment qu’il est essentiel d’aller au-delà du zéro-Covid pour rétablir la croissance économique. Les données commerciales chinoises de novembre ont montré les coûts de la politique très restrictive de Pékin : le gouvernement a enregistré la plus forte baisse mensuelle des importations et des exportations depuis le début de la pandémie.

Mais les défis économiques sous-jacents restent non résolus. Les entreprises chinoises ont toujours du mal à accéder aux technologies cruciales, et l’administration Biden est sur le point de placer davantage d’entreprises du pays sur sa liste noire commerciale, selon le Financial Times. Pendant ce temps, le Japon et les Pays-Bas sont en pourparlers avec les États-Unis pour restreindre les exportations de technologies, telles que les puces de haute technologie, vers la Chine. Pékin s’est plaint cette semaine auprès de l’Organisation mondiale du commerce, montrant que la guerre commerciale Est-Ouest montre peu de signes d’essoufflement.