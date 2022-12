Sam Bankman-Fried et Schlubby Style

“C’est aussi conscient que de s’incorporer aux Bahamas où il n’y a pas ou peu de surveillance réglementaire”, a déclaré Scott Galloway, investisseur, animateur de podcast et professeur de marketing, faisant référence au fait que le siège social de FTX se trouvait dans les Caraïbes plutôt qu’en Californie. “C’est l’ultime flex technique du garçon blanc milliardaire : je suis tellement au-dessus des conventions. Je suis si spécial que je ne suis pas soumis aux mêmes règles et convenances que tout le monde.

Et pas n’importe quel t-shirt et short cargo, mais ce qui pourrait sembler être le t-shirt et le short le plus ample, le plus allongé, le plus endormi, le plus consciemment peu flatteur ; la tête de lit la plus négligée. Bien que le look ait pu évoluer naturellement, il est devenu une signature au fur et à mesure qu’il prenait de l’importance, un look qu’il a réalisé était aussi efficace pour pousser les boutons pavloviens du public spectateur (et de la communauté des investisseurs) que les costumes Savile Row et les cravates Charvet de Wall Rue.

Après tout, personne n’a poussé plus loin que M. Bankman-Fried (ou SBF, comme on l’appelle souvent) l’idée qu’une vie à l’esprit illimité se reflétait dans une vie libérée des petits soucis comme l’habillement. Pas pour lui la cage physique d’un costume-cravate. Au lieu de cela, le t-shirt, le short cargo et les baskets, souvent portés avec des chaussettes de course blanches froissées à la cheville.

C’est une image qui n’a pas tant ses racines dans la jeunesse de M. Bankman-Fried dans une famille qui a embrassé utilitarisme comme dans l’auréole de cheveux non brossés d’Albert Einstein, qui est devenu autant un symbole du génie du physicien que E = mc2. Dans le jean et le col roulé noir de Steve Jobs, et dans les chemises kitsch de Steve Wozniak, les cheveux et la barbe longs et filandreux (qu’il a fallu trois heures pour recréer pour le “Travaux» biopic). Dans, bien sûr, les tongs Adidas, les sweats à capuche et les t-shirts gris de Mark Zuckerberg, qui ont donné naissance à l’uniforme technique de choix actuel.

C’est un uniforme qui télégraphie au monde qui regarde quelqu’un qui n’a pas le temps de s’inquiéter de ce qu’il porte parce qu’il a de si grandes pensées qui changent le monde. Des pensées que personne d’autre ne peut comprendre parce qu’elles sont tellement présentes et potentiellement révolutionnaires. Cela joue sur notre insécurité générale autour de la science et du monde de la technologie ; toute l’idée d’un langage, fait de code, impénétrable, qui rétrécit comme par magie toutes sortes de possibilités et les met dans la paume de votre main.