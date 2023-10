L’ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, qui fait face à des accusations de fraude suite à l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie en faillite, quitte le tribunal fédéral de Manhattan à New York, le 30 mars 2023. Amanda Perobelli | Reuters

L’ancien roi de la cryptographie Sam Bankman-Fried et ses alliés ont fait don de 50 millions de dollars au cours du cycle électoral de 2022 à des groupes politiquement actifs qui ne divulguent pas publiquement les noms des donateurs, selon des documents récemment rendus publics par les procureurs. Bankman-Fried, son échange de cryptomonnaies FTX et au moins deux de ses anciens collègues ont donné à des organisations à but non lucratif alignées sur le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., et d’autres sénateurs républicains de haut rang ; un groupe lié au chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y. ; et un large éventail de groupes obscurs qui ont discrètement influencé la politique. Les documents donnent un premier aperçu complet des contributions de Bankman-Fried et de ses alliés aux organisations dites « d’argent noir ». Nishad Singh, ancien responsable de l’ingénierie de FTX, a fourni un témoignage supplémentaire plus tôt cette semaine qui a mis en lumière la façon dont Bankman-Fried a utilisé un chat de signal privé appelé « Donation Processing » pour demander que certaines contributions soient faites au nom de Singh. La mère de Bankman-Fried, Barbara Fried, a également encouragé les dons qui provenaient en réalité de son fils à être faits au nom de Singh, selon des preuves liées à un procès intenté par FTX. Bankman-Fried est jugé pour plusieurs accusations de fraude fédérale, ainsi que pour avoir prétendument utilisé les fonds des clients de FTX pour aider à financer plus de 100 millions de dollars de dons politiques au cours de la mi-mandat de 2022. Il risque une peine de prison à perpétuité. Il a plaidé non coupable. Bankman-Fried a dit dans une interview l’année dernière qu’il a donné ce qu’il a appelé des contributions « obscures » parce qu’il ne voulait pas que le public sache qu’il donnait de l’argent à des organisations de tendance républicaine. Alors que Bankman-Fried finançait discrètement des groupes d’argent noir plus conservateurs en coulisses, il cultivait publiquement un profil clairement aligné sur le Parti démocrate. Par ailleurs, Bankman-Fried a enregistré plus de 36 millions de dollars de dons à des campagnes démocrates et à des groupes extérieurs qui divulguent les noms de leurs donateurs au cours du cycle 2022, selon les données de l’OpenSecrets non partisan. Il était un fervent partisan financier d’organisations caritatives promouvant le concept d’altruisme efficace, selon lequel les gens devraient travailler et utiliser leur argent pour améliorer le monde. Bankman-Fried est devenu une entité connue à Washington, DC, car il a directement plaidé en faveur de la cryptographie auprès des législateurs. Les procureurs ont déposé lundi une liste d’organisations qui ont reçu de l’argent de Bankman-Fried et de ses proches. Puis, mercredi, les procureurs ont déposé des tableaux montrant comment des millions de dollars provenant de clients de FTX et de comptes affiliés liés à la société de cryptomonnaie ont été utilisés pour aider Bankman-Fried et ses alliés à faire des dons politiques. Les documents montrent que Bankman-Fried était clairement le principal donateur d’argent noir parmi les anciens dirigeants de FTX et la société elle-même. Ryan Salame, qui était PDG de la division des marchés numériques de FTX, a fait don de millions de dollars à des comités d’action politique républicains et à des groupes « d’argent noir » affiliés avec des fonds provenant du fonds spéculatif affilié à FTX, Alameda Research, selon les documents. Salame a plaidé coupable le mois dernier pour des délits de financement de campagne fédérale et de transfert d’argent. Caroline Ellison, qui dirigeait Alameda et qui était autrefois sortie avec Bankman-Fried, a également donné des millions à des groupes à but non lucratif de droite, selon les documents. Elle a plaidé coupable à plusieurs accusations fédérales et a témoigné contre Bankman-Fried lors d’un témoignage dramatique la semaine dernière. L’organisme de surveillance du gouvernement, Citizens for Responsibility and Ethics à Washington, a déclaré dans une plainte déposée auprès de la Commission électorale fédérale qu’il prévoyait que les dons « d’argent noir » de Bankman-Fried s’élèveraient à environ 37 millions de dollars. La liste que les procureurs ont rendue publique cette semaine montre que les dons « d’argent noir » de Bankman-Fried étaient plus proches de 47 millions de dollars au cours du seul cycle 2022. Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter. Un avocat d’Ellison a refusé de commenter. Un avocat de Salame n’a pas répondu à une demande de commentaire.

À quels groupes SBF et Salame ont-ils fait des dons ?

Le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, DN.Y., regarde le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., lors de sa rencontre avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni au Capitole des États-Unis à Washington, le 27 juillet 2023. Kevin Wurm | Reuters

Bankman-Fried a fait don de 10 millions de dollars à un groupe lié à McConnell nommé One Nation en août 2022, selon les preuves déposées par les procureurs. L’argent provenait directement d’un compte d’Alameda Research, ont indiqué les procureurs. Le don est intervenu deux mois avant les élections de novembre. À l’époque, One Nation diffusait des publicités lors des élections au Sénat américain dans le Wisconsin, l’Ohio, la Géorgie et l’Arizona, selon le groupe. site web. Les Républicains ont gagné dans le Wisconsin et l’Ohio mais ont perdu en Géorgie et en Arizona. One Nation compte depuis des années plusieurs anciens élèves du bureau de McConnell. Steven Law, ancien chef de cabinet de McConnell, est le président de One Nation. Bobby Burchfield, qui a déjà travaillé comme avocat pour McConnell, est le président du groupe, selon les derniers dossiers commerciaux de l’organisation. La contribution a été la première signalé par Puck Nouvelles. One Nation et son super PAC affilié, le Senate Leadership Fund, ont dépensé des millions pour soutenir les républicains candidats au Sénat, ainsi que leurs politiques, au cours des mi-mandats de 2022. Law gère également le Fonds de leadership du Sénat. FTX lui-même a enregistré un don d’un million de dollars au Fonds pour le leadership du Sénat à la fin de l’année dernière, selon une commission électorale fédérale. dépôt. Salamé aurait utilisé 5,5 millions de dollars d’une filiale d’Alameda pour faire un don à One Nation, selon un autre tableau récemment déposé en preuve. Un représentant de la presse de One Nation n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Salame a utilisé les fonds du même compte affilié à Alameda Research pour faire un don de 2,8 millions de dollars à l’American Action Network, une organisation conservatrice à but non lucratif qui les soutiens Politiques républicaines de la Chambre, selon les preuves. Une porte-parole de l’American Action Network n’a pas répondu à une demande de commentaire. Salame aurait également fait un don de 3,2 millions de dollars à un groupe à but non lucratif appelé American Prosperity Alliance avec des fonds provenant de la filiale d’Alameda. Le groupe se vante sur son site Web d’être la principale organisation de défense des droits de l’homme opposée à la loi sur la réduction de l’inflation, un vaste projet de loi sur les impôts, la santé et le climat qui a été promulgué par le président Joe Biden en 2022. Il a déclaré avoir dépensé plus de 11 millions de dollars en publicités. et recherche sur l’opinion publique. Le groupe est dirigé par le lobbyiste de longue date Steven Stallmer, selon Secrets Ouverts. Parmi les récents clients de lobbying de Stallmer figurent l’agence d’assurance maladie MVP Health Care et la Healthcare Association of New York, selon des rapports de divulgation. Le sénateur Catherine Cortés MastoD-Nev., a déchiré le groupe au Sénat l’année dernière pour ce qu’elle considérait comme une fausse publicité sur sa position sur le prix des médicaments. Stallmer n’a pas répondu à un appel ni à un SMS sollicitant des commentaires. Ellison a fait don de 6 millions de dollars l’année dernière à un groupe appelé Defending America Together, selon le témoignage du procureur. Defending America Together a investi des millions de dollars dans les élections de mi-mandat au Congrès en Alabama et en Pennsylvanie, selon Secrets Ouverts. Puck News a rapporté le mois dernier qu’Ellison a donné 3 millions de dollars à Defending America Together. Bankman-Fried a joué des deux côtés de l’allée, selon les procureurs. L’ancien milliardaire a également fait don de 8,5 millions de dollars à Majority Forward d’août 2022 à fin septembre de la même année, selon la liste des dons. Le groupe est un rival de One Nation et est aligné sur Schumer. Au moins 6 millions de dollars sur ces 8,5 millions de dollars provenaient d’un compte d’Alameda Research, selon les documents. Une porte-parole de Majority Forward n’a pas répondu à une demande de commentaire. Bankman-Fried a répertorié un total de dons de 17,5 millions de dollars pour Guarding Against Pandemics, qui est abrégé sur la liste en « GAP ». L’organisation à but non lucratif, qui milite pour davantage de financement public pour prévenir les pandémies, était dirigée à l’époque par le frère de Bankman-Fried, Gabe. L’organisation à but non lucratif s’est un jour vantée sur son site Web que Sam Bankman-Fried était un donateur, mais n’a jamais précisé combien il avait donné. Les procureurs ont montré dans l’un de leurs dossiers qu’au moins 10 millions de dollars de Bankman-Fried provenaient d’un compte d’Alameda Research. Gabe Bankman-Fried a démissionné en novembre issus des rangs de la direction du groupe. Un représentant de Guarding Against Pandemics n’a pas répondu à une demande de commentaires.

FTX finance d’obscurs groupes d’argent noir

Le sénateur Joni Ernst (R-Iowa) interroge le candidat du président élu Joe Biden au poste de secrétaire à la Défense, le général à la retraite Lloyd Austin, lors de sa confirmation devant la commission sénatoriale des services armés à Washington, le 19 janvier 2021. Greg Nash | Piscine | Reuters