Sam Bankman-Fried devrait faire face à huit accusations criminelles à New York

Sam Bankman-Fried devrait comparaître jeudi devant le tribunal fédéral de New York pour faire face à huit accusations de fraude criminelle liées à son rôle dans l’effondrement de l’échange de crypto FTX.

Bankman-Fried, 30 ans, a été transféré des Bahamas à la garde du FBI mercredi soir et transporté directement par avion vers un aéroport au nord de New York.

Alors que les autorités américaines transféraient l’ancien crypto-roi à New York, les procureurs fédéraux ont révélé que Caroline Ellison, ancienne PDG de la société de fonds spéculatifs crypto Alameda Research, et Gary Wang, co-fondateur de FTX, avaient plaidé coupables à des infractions pénales liées à l’effondrement.

Les accusations portées contre les deux hommes étaient « liées à leurs rôles dans les fraudes qui ont contribué à l’effondrement de FTX », a déclaré l’avocat américain Damian Williams. “Mme Ellison et M. Wang ont plaidé coupables à ces accusations et ils coopèrent tous les deux avec le district sud de New York.”

Déclaration du procureur américain Damian Williams sur les États-Unis contre Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison et Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz — L’avocat américain SDNY (@SDNYnews) 22 décembre 2022

Ellison a plaidé coupable à sept chefs d’accusation d’avoir fraudé des clients et des investisseurs de FTX et d’Alameda, selon l’accord. Les charges retenues contre elle sont passibles d’une peine maximale de 110 ans. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, elle a été libérée moyennant une caution de 250 000 $.

Wang fait face à un ensemble d’accusations similaires. Ilan Graff, son avocat, a déclaré dans un communiqué: “Gary a accepté la responsabilité de ses actes et prend au sérieux ses obligations en tant que témoin coopérant.”

Williams a déclaré que les procureurs prévoyaient de traduire Bankman-Fried devant un juge fédéral « dès que possible ». S’il n’est pas libéré sous caution à New York, il est susceptible d’être enfermé au centre de détention métropolitain de Brooklyn où il attendra son procès.

Les avocats de la défense ont émis l’hypothèse que, les proches collaborateurs de Bankman-Fried plaidant coupable à des accusations criminelles et coopérant avec les enquêteurs, il n’aurait peut-être d’autre choix que de faire de même.

Les accusations criminelles ont été associées à des accusations civiles de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, accusant Ellison et Wang, ainsi que Bankman-Fried, de violations des valeurs mobilières liées à la crypto-monnaie interne «FTT» du groupe.

Selon le La plainte de la SEC, entre 2019 et 2022, Ellison, “sous la direction de Bankman-Fried”, a poursuivi le stratagème en manipulant le prix de FTT, un jeton de crypto-sécurité d’échange émis par FTX, en achetant de grandes quantités sur le marché libre pour soutenir son prix. FTT a servi de garantie pour les prêts non divulgués par FTX des actifs de ses clients à Alameda, qui appartient à Wang et Bankman-Fried.

La plainte souligne l’image donnée par de multiples enquêtes d’un lien étroit entre Alameda, qui n’avait pas d’investisseurs extérieurs, et FTX. Les deux sociétés partageaient des comptes bancaires et des membres clés du personnel, mélangeaient des fonds et étaient toutes deux sous le contrôle direct de Bankman-Fried, selon la plainte, malgré l’autorité nominale d’Ellison, sa petite amie de temps en temps.

FTX a secrètement avancé à Alameda “une” ligne de crédit “pratiquement illimitée financée par les clients de la plate-forme”, a déclaré la SEC, bien qu’elle ait assuré aux investisseurs et aux déposants qu’elle disposait de “mesures de risque automatisées sophistiquées” qui empêcheraient toute transaction individuelle de perdre les fonds des clients. La ligne de crédit illimitée garantissait que lorsque les paris d’Alameda étaient payants, ils en profitaient, mais lorsqu’ils échouaient, ce sont les clients FTX qui perdaient finalement.

La plainte alléguait également que Wang avait créé le code logiciel de FTX qui permettait à Alameda de détourner les fonds des clients FTX, et qu’Ellison avait utilisé les fonds détournés des clients FTX pour l’activité commerciale d’Alameda. Bankman-Fried a précédemment rejeté les allégations d’une “porte dérobée” secrète dans le logiciel de FTX par notant qu’il ne « savait même pas coder ».

Si la plainte de la SEC est confirmée devant le tribunal, elle aura probablement des ramifications pour l’industrie de la cryptographie au-delà de FTX. Dans le cadre de son dossier juridique, la SEC fait valoir que FTT, créé par FTX avec la promesse que les détenteurs partageraient les bénéfices de la société, “a été proposé et vendu comme un contrat d’investissement et donc une sécurité”.

“Les informations accessibles au public ont conduit les détenteurs de FTT à s’attendre raisonnablement à partager la croissance et les bénéfices futurs de FTX, et à tirer de l’appréciation de la valeur de FTT”, déclare la SEC, arguant que la crypto-monnaie violait ainsi les lois américaines sur l’émission de titres sans licence. Si l’argument est accepté devant les tribunaux, il pourrait avoir un impact significatif sur d’autres crypto-monnaies, qui prospèrent dans l’incertitude réglementaire entourant leur statut juridique.

Une affaire civile distincte accuse Bankman-Fried d’avoir utilisé illégalement l’argent des investisseurs pour financer Alameda Research et acheter une propriété pour lui et sa famille.

Williams, qui a décrit l’effondrement de FTX comme l’une des “plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine”, a déclaré que l’enquête était en cours et a de nouveau appelé les anciens employés de FTX à se manifester.