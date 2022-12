Sam Bankman-Fried devrait accepter son extradition vers les États-Unis

Une fois transféré aux États-Unis, M. Bankman-Fried sera traduit en justice devant un tribunal fédéral de Manhattan et subira une nouvelle audience de libération sous caution.

Ce qu’il faut savoir sur l’effondrement de FTX Carte 1 sur 5 Qu’est-ce que FTX ? FTX est une entreprise aujourd’hui en faillite qui était l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. Il a permis aux clients d’échanger des devises numériques contre d’autres devises numériques ou de l’argent traditionnel ; il avait également une crypto-monnaie native connue sous le nom de FTT. La société, basée aux Bahamas, a bâti son activité sur des options commerciales risquées qui ne sont pas légales aux États-Unis. Qui est Sam Bankman Fried ? Il est le fondateur de FTX, âgé de 30 ans, et l’ancien directeur général de FTX. Autrefois un golden boy de l’industrie de la cryptographie, il était un donateur majeur du Parti démocrate et connu pour son engagement en faveur d’un altruisme efficace, un mouvement caritatif qui exhorte les adhérents à donner leur richesse de manière efficace et logique. Comment les problèmes de FTX ont-ils commencé ? L’année dernière, Changpeng Zhao, le directeur général de Binance, le plus grand échange de crypto au monde, a revendu la participation qu’il détenait dans FTX à M. Bankman-Fried, recevant un certain nombre de jetons FTT en échange. En novembre, M. Zhao a déclaré qu’il vendrait les jetons et a exprimé des inquiétudes quant à la stabilité financière de FTX. Cette décision, qui a fait baisser le prix de la FTT, a effrayé les investisseurs. Qu’est-ce qui a conduit à l’effondrement de FTX ? L’annonce de M. Zhao a fait baisser le prix et effrayé les investisseurs. Les commerçants se sont précipités pour se retirer de FTX, entraînant un manque à gagner de 8 milliards de dollars pour la société. Binance, le principal rival de FTX, a proposé un prêt pour sauver l’entreprise, mais s’est ensuite retiré, forçant FTX à déposer le bilan le 11 novembre. Pourquoi M. Bankman-Fried a-t-il été arrêté ? L’effondrement de FTX a déclenché des enquêtes du ministère de la Justice et de la Securities and Exchange Commission axées sur la question de savoir si FTX a utilisé de manière inappropriée les fonds des clients pour soutenir Alameda Research, une plateforme de trading crypto que M. Bankman-Fried avait aidé à démarrer. Le 12 décembre, M. Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas pour avoir menti à des investisseurs et avoir commis une fraude. Le lendemain, la SEC a également déposé des accusations de fraude civile.

Après le dépôt des accusations, Mark Cohen, un avocat de M. Bankman-Fried, a déclaré que son client “examinait les accusations avec son équipe juridique et envisageait toutes ses options juridiques”.

La nouvelle selon laquelle M. Bankman-Fried devait accepter l’extradition a été rapportée pour la première fois par Reuters.

L’effondrement de FTX a été une chute extraordinaire pour M. Bankman-Fried, une célébrité de la cryptographie qui a témoigné devant le Congrès et était à l’avant-garde d’un effort visant à généraliser la technologie.

Il a fondé FTX à Hong Kong mais a déménagé l’entreprise aux Bahamas à la fin de 2021, capitalisant sur la position réglementaire favorable du pays envers la cryptographie. Il a également commercialisé l’entreprise de manière agressive aux États-Unis: son visage était collé sur des publicités et il côtoyait des acteurs et des athlètes vedettes, cultivant une réputation de bienfaiteur travailleur qui avait l’intention de faire don de sa vaste richesse à des œuvres caritatives. Pendant un certain temps, il a été largement considéré comme le deuxième magnat de l’industrie de la cryptographie le plus riche.

Même si d’autres entreprises de cryptographie ont connu des difficultés cette année, FTX était considérée comme une entreprise responsable dans une industrie en roue libre et peu réglementée. Cela a changé début novembre, lorsqu’une ruée sur les dépôts a révélé un trou de 8 milliards de dollars dans les comptes de l’entreprise, forçant la bourse à déposer le bilan le 11 novembre. Son effondrement a secoué l’industrie, faisant monter en flèche les prix de la cryptographie et forçant une autre crypto majeure société, le prêteur BlockFi, de déposer le bilan.