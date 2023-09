Sam Bankman-Fried : des parents poursuivis en justice par l’échange cryptographique en faillite FTX pour « fonds détournés » | Actualité économique

Les parents d’un homme qui a fondé une bourse de crypto-monnaie qui a ensuite fait faillite sont poursuivis en justice par la société, alléguant que les deux hommes ont détourné des millions de dollars des fonds de FTX pour s’enrichir.

Allan Joseph Bankman et son épouse Barbara Fried sont accusés d’avoir contribué à la mise en place d’un stratagème dans lequel leur fils Sam Bankman-Fried leur a fait un « cadeau » de 10 millions de dollars (8 millions de livres sterling).

Et le couple a utilisé 16 millions de dollars (13 millions de livres sterling) pour FTX des fonds pour acheter une maison de luxe aux Bahamas, alors même que l’entreprise était au bord de l’effondrement, affirme-t-on.

Bankman, professeur de droit à Stanford et expert en droit fiscal, et Fried, professeur de droit à la retraite à Stanford, ont également poussé la bourse à verser des dizaines de millions de dollars en contributions caritatives à leurs « causes favorites » et à l’université, a déclaré FTX.

Sam Bankman-Fried





La société a affirmé que Bankman-Fried la dirigeait comme une « entreprise familiale » et avait détourné des milliards de dollars de fonds de clients au profit d’un petit cercle d’initiés, dont ses parents.

Cependant, Bankman-Fried a insisté sur le fait que ses parents « n’étaient impliqués dans aucune des parties pertinentes » de l’entreprise.

FTX, qui a déposé son bilan en novembre dernier en raison d’une dette de 8,7 milliards de dollars (7 milliards de livres sterling) à ses clients, Bankman-Fried ayant démissionné de son poste de directeur général, tente de récupérer les dommages prétendument causés par le couple.

Le cas de FTX

Le procès déclare : « Bien qu’il se présente aux investisseurs et au public comme un groupe sophistiqué d’échanges et d’entreprises de cryptomonnaies, le groupe FTX se décrit lui-même comme une « entreprise familiale ».

« Bankman a joué un rôle clé dans la perpétuation de cette culture de fausses déclarations et de mauvaise gestion flagrante et a contribué à dissimuler des allégations qui auraient révélé la fraude commise par les initiés de FTX.

« Et ensemble, Bankman et Fried ont siphonné des millions de dollars du groupe FTX pour leur propre bénéfice personnel et pour les causes qu’ils ont choisies. »

Fried a amené Bankman-Fried ainsi que d’autres dirigeants à contribuer des millions de dollars à un comité d’action politique qu’elle a co-fondé, selon FTX.

Les avocats des deux hommes ont nié ces allégations, affirmant qu’elles étaient complètement fausses, ajoutant : « Il s’agit d’une tentative dangereuse d’intimider Joe et Barbara et de saper le processus du jury quelques jours seulement avant le début du procès de leur enfant. »

Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait fraudé les clients de FTX en utilisant leurs fonds pour financer ses propres investissements risqués.

Il est actuellement détenu en prison avant le procès qui doit s’ouvrir à New York le 3 octobre.

D’autres anciens dirigeants de FTX ont plaidé coupables à des accusations criminelles.

Plus de 7 milliards de dollars (5,6 milliards de livres sterling) d’actifs ont été récupérés par FTX pour rembourser ses clients, et il tente de récupérer davantage en poursuivant les initiés de FTX et d’autres accusés.