Sam Bankman-Fried de FTX perd sa demande de libération avant son procès | Cryptomonnaie

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, s’est vu refuser une demande de libération provisoire avant son procès aux États-Unis pour des accusations de fraude découlant de l’implosion de son empire de crypto-monnaie.

Les avocats de Bankman-Fried avaient fait valoir que les conditions régnant au centre de détention métropolitain de Brooklyn l’avaient empêché de préparer une défense adéquate avant son procès du 3 octobre.

Mardi, le juge Lewis Kaplan a statué que les difficultés rencontrées par Bankman-Fried lors de l’examen des preuves des procureurs contre lui étaient « de sa propre initiative ».

Kaplan a déclaré dans une décision écrite que Bankman-Friend n’avait pas demandé un report de son procès malgré l’offre du juge d’examiner une telle demande.

Kaplan a également déclaré que Bankman-Friend n’avait pas précisé à quels documents il n’avait pas pu accéder et qu’aucun accusé n’avait le droit d’examiner chaque élément de preuve lors de l’enquête préalable.

« Le défendeur est représenté par une équipe importante d’avocats extrêmement compétents », a écrit Kaplan.

Bankman-Fried a vu sa caution révoquée en août après que Kaplan ait découvert que l’homme de 31 ans avait probablement falsifié des témoins, dont son ancienne partenaire amoureuse et collègue Caroline Ellison.

Bankman-Fried a fait valoir qu’il avait partagé les écrits personnels d’Ellison avec un journaliste du New York Times pour sauvegarder sa réputation et non pour faire pression sur Ellison.

Un panel de trois juges de la Cour d’appel du deuxième circuit examine séparément un appel contre la révocation de la caution de Bankman-fried.

Ellison, qui dirigeait le fonds spéculatif Alameda Research de Bankman-Fried, a plaidé coupable de fraude et devrait témoigner contre son ancien partenaire.

Les procureurs américains accusent Bankman-Fried d’avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour couvrir les pertes d’Alameda Research, acheter des propriétés et faire des dons politiques.

Bankman-Fried, qui a reconnu une mauvaise gestion des risques chez FTX mais a nié avoir volé des fonds, a plaidé non coupable des sept accusations portées contre lui.

Avant l’effondrement spectaculaire de FTX l’année dernière, Bankman-Fried était l’un des noms les plus influents et les plus célèbres du secteur des actifs numériques, faisant la couverture des magazines et gagnant le surnom de « roi de la crypto ».