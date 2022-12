Sam Bankman-Fried de FTX extradé des Bahamas

NASSAU, Bahamas –

Les autorités des Bahamas ont déclaré mercredi que l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, avait été extradé vers les États-Unis, où il fait face à des accusations criminelles liées à l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie.

Le bureau du procureur général des Bahamas a déclaré que Bankman-Fried partirait pour les États-Unis plus tard mercredi, notant qu’il avait renoncé à son droit de contester l’extradition.

Les journalistes sur les lieux ont vu Bankman-Fried quitter un tribunal de première instance de Nassau dans un SUV sombre plus tôt mercredi. Le véhicule a ensuite été vu arriver sur un aérodrome privé près de l’aéroport de Nassau, d’où il devrait être transporté aux États-Unis. Il doit atterrir à l’aéroport du comté de Westchester à New York et comparaîtra probablement devant un juge américain jeudi.

Les autorités des Bahamas ont arrêté Bankman-Fried la semaine dernière à la demande du gouvernement américain. Les procureurs américains allèguent qu’il a joué un rôle central dans l’effondrement rapide de FTX et a caché ses problèmes au public et aux investisseurs. La Securities and Exchange Commission a déclaré que Bankman-Fried avait illégalement utilisé l’argent des investisseurs pour acheter des biens immobiliers en son nom et au nom de sa famille.

Le trentenaire pourrait potentiellement passer le reste de sa vie en prison.

Bankman-Fried s’est vu refuser la mise en liberté sous caution vendredi après qu’un juge des Bahamas a jugé qu’il présentait un risque de fuite. Le fondateur et ancien PDG de FTX, qui valait autrefois des dizaines de milliards de dollars sur papier, est détenu dans la prison de Fox Hill aux Bahamas, qui a été citée par des militants des droits de l’homme comme ayant un mauvais assainissement et comme étant infestée de rats et insectes.

Une fois de retour aux États-Unis, l’avocat de Bankman-Fried pourra demander sa libération sous caution.

Sweet rapporté de Charlotte, Caroline du Nord.