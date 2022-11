Sam Bankman-Fried de FTX dit qu’il essaie de lever plus d’argent

Le responsable de la crypto-monnaie, Sam Bankman-Fried, a déclaré qu’il essaierait de lever des fonds au cours de la semaine prochaine pour soutenir son échange de crypto FTX, qui s’est effondré après une course sur les dépôts qui a provoqué l’effondrement des marchés de la crypto cette semaine.

M. Bankman-Fried a partagé les détails des plans dans une note aux employés de FTX tôt jeudi matin. « L’objectif de l’augmentation sera d’abord de faire le bien par les clients ; deuxièmement par les nouveaux investisseurs actuels et potentiels », a-t-il écrit dans le mémo, qui a été obtenu par le New York Times. “Troisièmement vous tous les gars.”

Il a déclaré que FTX avait “théoriquement beaucoup d’argent et / ou potentiellement pour l’augmentation”, mais a reconnu que ces accords pourraient finalement ne pas se concrétiser. Il a également déclaré que FTX avait eu des entretiens avec l’entrepreneur en crypto Justin Sun, qui tweeté mercredi qu’il travaillait à « trouver une solution » avec FTX.

Le message de M. Bankman-Fried à ses employés est intervenu un jour après l’effondrement d’un accord de vente de l’entreprise à l’échange crypto rival Binance, jetant le doute sur la survie de FTX et suscitant un examen de plus en plus minutieux de la part des régulateurs de plusieurs agences.