Sam Bankman-Fried de FTX a demandé des privilèges spéciaux pour son fonds spéculatif, selon un procès pour fraude

Le colocataire et ancien collègue de Sam Bankman-Fried, Gary Wang, a témoigné jeudi lors du procès pour fraude du fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX que Bankman-Fried lui avait dit d’accorder à un fonds spéculatif dont ils étaient copropriétaires des privilèges de négociation spéciaux sur FTX.

Les privilèges spéciaux accordés au fonds spéculatif Alameda Research comprenaient une ligne de crédit de 65 milliards de dollars américains, soit plusieurs fois le montant que les autres utilisateurs pouvaient emprunter, a-t-il déclaré. Alameda a retiré 8 milliards de dollars de FTX au moment de la faillite de la bourse en novembre 2022, a témoigné Wang.

« Il y a eu tellement de retraits que FTX n’a ​​pas été en mesure de rembourser les clients qui tentaient de se retirer », a déclaré Wang, ancien directeur de la technologie de FTX. Il a ajouté que Bankman-Fried lui avait demandé de mettre en œuvre les changements accordant des privilèges spéciaux à Alameda.

Wang est le premier des trois anciens proches collaborateurs de Bankman-Fried à témoigner au procès, qui a débuté mardi. Tous trois ont plaidé coupables de fraude et ont accepté de coopérer avec les procureurs.

Le procès de Bankman-Fried a débuté près d’un an après que FTX ait gelé les retraits de ses clients et déclaré faillite, dans un effondrement dramatique qui a choqué les marchés financiers et laissé la réputation de son fondateur en lambeaux.

Les dépôts sont utilisés pour combler les pertes du fonds : procureurs

Les procureurs fédéraux de Manhattan affirment que l’ancien milliardaire de 31 ans a volé des milliards de dollars de dépôts de clients FTX pour combler les pertes d’Alameda, acheter des biens immobiliers et faire des dons aux candidats politiques américains.

« Tout ce qui restait à FTX était ce qui équivalait à une reconnaissance de dette de la part d’Alameda », a déclaré le procureur Thane Rehn dans sa déclaration liminaire mercredi.

Bankman-Fried a plaidé non coupable.

Son avocat, Mark Cohen, a déclaré dans sa déclaration liminaire que des témoins coopérants comme Wang pourraient « présenter des choses que Sam a dites et faites à l’époque et qui étaient des décisions commerciales de bonne foi avec lesquelles ils étaient eux-mêmes d’accord » comme étant « sinistres ». sagesse rétrospective.

Wang et Bankman-Fried se sont rencontrés lors d’un camp de mathématiques au lycée et sont ensuite devenus colocataires au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ils faisaient également partie des 10 employés de FTX et d’Alameda qui vivaient ensemble dans un appartement-terrasse de 35 millions de dollars aux Bahamas, où était basé FTX.

Plus tôt jeudi, les jurés ont entendu Adam Yedidia, un ancien programmeur informatique de FTX qui relevait de Wang et était également ami avec Bankman-Fried au MIT.

Problèmes d’endettement

Yedidia a déclaré qu’en corrigeant une erreur dans le code de FTX en juin 2022, il a constaté qu’Alameda devait 8 milliards de dollars à FTX. La dette est née du fait que la bourse ne pouvait pas ouvrir ses propres comptes bancaires et avait demandé aux utilisateurs de FTX de virer de l’argent à Alameda, a-t-il expliqué.

Mais Yedidia s’est inquiété du fait que la dette était trop importante et a interrogé Bankman-Fried à ce sujet dans leur complexe d’appartements aux Bahamas. Il a ajouté que Bankman-Fried semblait également inquiet.

« Sam a dit quelque chose comme : ‘Nous étions à l’épreuve des balles l’année dernière, mais nous ne le sommes pas cette année' », a témoigné Yedidia jeudi.

Lors du procès, Bankman-Fried a pris une pause après avoir tapé sur un ordinateur portable posé sur la table de la défense devant lui pour regarder Yedidia alors qu’il passait devant lui avant de témoigner. Yedidia ne se tourna pas vers lui.

Les parents de l’accusé, Joseph Bankman et Barbara Fried, professeurs à la faculté de droit de Stanford, ont pris des notes sur un bloc-notes jaune qu’ils se sont échangés, comme l’a témoigné Yedidia.

Parmi les autres témoins coopérants qui devraient témoigner figurent Nishad Singh, ancien chef de l’ingénierie de FTX, et Caroline Ellison, ancienne directrice générale d’Alameda et petite amie occasionnelle de Bankman-Fried.