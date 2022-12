Sam Bankman-Fried: Comment le fondateur de FTX est passé d’un empire étoilé de 21 milliards de livres sterling à une accusation | Actualités scientifiques et techniques

“J’ai eu un mauvais mois.”

Dit avec la manière discrète d’un homme qui avait simplement oublié de sortir les poubelles pendant quelques semaines au trot, c’était le fondateur de FTX Sam Bankman Friedl’évaluation de une période qui a vu son empire de crypto-monnaie de 21 milliards de livres sterling s’effondrer en un clin d’œil.

De l’un des plus grands échanges de devises numériques au monde au dépôt de bilan en seulement trois jours, Bankman-Fried a supervisé une implosion spectaculaire qui – presque exactement un mois plus tard – l’a vu arrêté aux Bahamas et accusé d’avoir fraudé des investisseurs aux États-Unis.

Comment on est venu ici?

FTX a été laissé au bord de l’insolvabilité début novembre lorsque le plus grand rival a échangé Binance de façon spectaculaire s’est retiré d’une offre de sauvetage non contraignante.

Citant la “diligence raisonnable de l’entreprise” et les rapports de “fonds de clients mal gérés” chez FTX, la société s’est éloignée, envoyant le jeton crypto natif FTT de son concurrent malade dans l’oubli alors que les investisseurs se précipitaient pour retirer des fonds.

Cela fait suite à des informations selon lesquelles le régulateur américain des valeurs mobilières et le ministère de la Justice enquêtaient sur la gestion par FTX des fonds des clients et des activités de prêt cryptographique.

Sans autre offre sur la table, FTX a été contraint de déposer une procédure de mise en faillite et son fondateur, l’ancien “Crypto King”, a quitté son poste de directeur général.

Image:

Bankman-Fried avait une valeur nette maximale de 26 milliards de dollars



Pourquoi FTX s’est-il retrouvé dans un tel état ?

On ne soulignera jamais assez à quel point la vitesse de la chute de FTX a été incroyable, étant donné qu’elle comptait plus d’un million de clients, parrainait des stades sportifs et avait un collection croissante de mentions de célébrités.

Parmi eux se trouvaient la star du tennis Naomi Osaka, le comédien Larry David et la légende de la NFL Tom Brady, tandis que des rapports suggéraient que Taylor Swift faisait l’objet de pressions pour un accord quelques semaines seulement avant la chute de l’échange.

Bankman-Fried lui-même avait l’habitude de côtoyer l’élite, étant apparu sur scène lors d’un événement avec l’ancien Premier ministre Tony Blair et l’ancien président américain Bill Clinton (qui a la fâcheuse habitude de faire de telles apparitions avec des entrepreneurs technologiques bientôt en disgrâce).

Les problèmes ont commencé en raison des liens étroits de FTX avec la première entreprise de Bankman-Fried, Alameda Research, qui a divulgué des documents suggérant qu’elle avait une quantité importante de FTT dans son bilan.

FTT, le jeton créé par FTX, a été conçu pour offrir des remises et des incitations aux clients de la bourse, soulevant des questions sur la santé d’Alameda et effrayant le patron de Binance, Changpeng Zhao.

M. Zhao, qui avait été un investisseur dans FTX, a annoncé que Binance vendrait les 529 millions de dollars (430 millions de livres sterling) de FTT dans ses livres, allumant l’étincelle qui deviendrait le feu brûlant l’empire de Bankman-Fried.

Image:

Naomi Osaka est apparue dans une publicité pour FTX



Qu’avons-nous appris depuis la faillite?

Des allégations de pratiques commerciales louches ont depuis émergé, notamment :

• FTX a utilisé les fonds des clients pour couvrir les pertes d’Alameda

• Bankman-Fried a mis en place une “porte dérobée” pour retirer de l’argent de FTX sans que les autres dirigeants ne soient alertés

• Plus de 8 milliards de dollars (6,5 milliards de livres sterling) de fonds clients ont disparu de la bourse

Le nouveau PDG John Ray, qui a dirigé la société énergétique Enron lors d’une procédure de mise en faillite au début des années 2000, a déclaré à propos de FTX : “Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles de l’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables comme cela s’est produit ici. .”

Lors du même événement du New York Times où il a reconnu qu’il avait “eu un mauvais mois”, Bankman-Fried a admis “clairement que je n’ai pas fait du bon travail” pour diriger FTX.

Il dit que certains clients peuvent ne recevoir que 20 à 25 % de leurs économies.

Image:

FTX avait des droits de dénomination pour les grands stades sportifs. Photo : AP



Où vont ‘SBF’ et crypto à partir d’ici ?

La prochaine étape pour le trentenaire qui est devenu connu sous le nom de “SBF” est un tribunal d’instance des Bahamas, FTX étant basé sur l’île des Caraïbes depuis 2021.

Il risque également d’être extradé vers les États-Unis.

En ce qui concerne le marché de la cryptographie, l’effondrement de FTX – qui avait été salué pour avoir facilité l’achat de crypto-monnaies en utilisant de l’argent traditionnel, avec une interface simple et de petits frais de transaction – a poussé les appels à une plus grande surveillance vers une surmultiplication.

Brian Armstrong, directeur général d’un autre échange de crypto, Coinbase, a déclaré à Ian King de Sky le mois dernier que les centres financiers mondiaux devaient améliorer leur “réglementation spécifique à la crypto”.

Il a admis que l’effondrement de FTX avait “retardé” la voie de la cryptographie pour devenir une classe d’actifs légitime.

Amber Ghaddar, co-fondatrice d’Alliance Block, a déclaré à l’événement Sky’s Big Ideas Live que l’industrie de la cryptographie avait permis aux gens de faire “les mêmes erreurs qui ont conduit au crash financier de 2008”.

“Il n’y a pas de gestion des risques, pas de contrôles internes”, a-t-elle déclaré.

“Si la réglementation qui a été créée après 2008 pour limiter le pouvoir des banques et des fonds spéculatifs était appliquée à ces sociétés de cryptographie, cela aurait été moins choquant que ce que nous voyons.”