Sam Bankman-Fried: ancien patron de FTX accusé d’avoir fraudé des investisseurs | Actualités scientifiques et techniques

L’ancien patron de l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde a été accusé d’avoir fraudé des investisseurs sur 1,8 milliard de dollars (1,5 milliard de livres sterling).

Sam Bankman Friedle fondateur de FTXa été chargé par la Securities and Exchange Commission (SEC).

Il a été arrêté aux Bahamas après que les autorités ont reçu un avis officiel indiquant que des accusations criminelles distinctes avaient été déposées contre lui aux États-Unis.

L’homme de 30 ans, dont la valeur nette a culminé à 26 milliards de dollars (21 milliards de livres sterling), a dirigé l’entreprise depuis l’île jusqu’à ce qu’il a démissionné de son poste de directeur général le mois dernier.

Selon la plainte de la SEC, Bankman-Fried a détourné les fonds des clients vers sa première entreprise, Alameda Research, sans le leur dire.

Les fonds amassés à Alameda auraient été utilisés pour faire des investissements à risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et d’importants dons politiques.

“Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie”, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.

Comment on est venu ici?

En ce qui concerne les accusations distinctes qui ont conduit à son arrestation aux Bahamas, celles-ci devraient être révélées plus tard.

Bankman-Fried a le droit de contester son extradition pour les affronter.

Les accusations ont été portées un jour avant qu’il ne devait témoigner devant le comité des services financiers de l’America’s House.

Bankman-Fried a fait l’objet d’enquêtes menées par les autorités américaines et bahamiennes depuis l’effondrement de FTX, qui a manqué d’argent dans l’équivalent crypto d’une course bancaire.

Il avait été le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde, mais a été laissé au bord de l’insolvabilité début novembre lorsque le plus grand échange rival Binance de façon spectaculaire s’est retiré d’une offre de sauvetage non contraignante.

Binance a également indiqué qu’il vendrait les 529 millions de dollars (430 millions de livres sterling) de FTT, le jeton natif de FTX, dans ses livres.

Image:

La valeur du jeton FTT de FTX s’est effondrée au cours du mois dernier. Pic: CoinMarketCap



Cela a conduit d’autres investisseurs à se précipiter pour retirer des fonds, mais FTX n’a ​​pas pu répondre à toutes les demandes, car il a apparemment utilisé les dépôts de ses clients pour couvrir les mauvais paris chez Alameda.

Lors d’une série d’apparitions récentes dans les médias, Bankman-Fried a insisté sur le fait qu’il n’avait pas “sciemment” abusé des fonds des clients et a nié avoir fraudé les investisseurs.

Cependant, il a admis que “je n’ai clairement pas fait du bon travail” pour exécuter FTX.