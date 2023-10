Sam Bankman-Fried affronte son ex-petite amie Caroline Ellison au tribunal

Mme Ellison a comparu à la barre peu après 12h30 heure locale (16h30 GMT) et a déclaré au tribunal qu’Alameda avait finalement pris environ 14 milliards de dollars (11,4 milliards de livres sterling) aux clients de FTX, les utilisant pour investir et rembourser les prêteurs.

Ben McKenzie, la star de The OC qui a écrit un livre critique sur la cryptographie, faisait partie des spectateurs assis dans la salle d’audience et observant depuis les lieux de débordement du palais de justice de New York.